Trump rechaza ante la ONU una regulación internacional de la IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó el martes ante la ONU los llamados para un marco normativo internacional que regule la inteligencia artificial (IA), y acusó a sus emisores de formar parte de "un esquema globalista" para controlar esta tecnología.

Ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, Trump anunció también que el gobierno de Estados Unidos pasará a utilizar el término "superinteligencia" para referirse a la IA.

"Suena mucho mejor" que inteligencia artificial y es "mucho más apropiado", declaró Trump en su discurso.

Sobre la regulación, dijo rechazar "cualquier intento de construir un proyecto globalista para controlar la inteligencia artificial", incluso cuando cada vez son más los llamados para que haya un control coordinado de esta.

El lunes, líderes de más de 20 países, incluidos Canadá, Alemania y Australia, pidieron una vigilancia más fuerte a esta tecnología y la posible creación, bajo auspicio de la ONU, de un organismo de regulación internacional.