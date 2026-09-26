Trump rechaza plan de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, según reportes

Irán presentó el viernes a Estados Unidos un plan para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, pero reportes indican que el presidente Donald Trump rechazó la propuesta.

Esta vía marítima, clave para el comercio mundial de petróleo, es un elemento central del conflicto entre Estados Unidos e Irán, en punto muerto tras casi siete meses de guerra.

Los nuevos esfuerzos de mediación en la reunión de líderes mundiales de la ONU en Nueva York esta semana ofrecieron cierto optimismo sobre posibles avances.

El canciller iraní, Abás Araqchi, anunció el viernes que su país presentó a Washington un plan para reabrir Ormuz en un plazo de siete días.

"Si se cumplen las condiciones necesarias, el estrecho puede abrirse nuevamente, y el tránsito marítimo usual restablecido en siete días", declaró Araqchi en la sede de la ONU en Nueva York.

"La decisión ahora corresponde a Estados Unidos. Irán no admite la coerción, las amenazas o la intimidación. Irán no renunciará a sus derechos soberanos por presiones", enfatizó.

Sin embargo, The Wall Street Journal informó que Trump había rechazado la propuesta, citando a funcionarios familiarizados con el asunto.

- Condiciones -

El artículo señala que el mandatario se muestra escéptico respecto a que Teherán cumpla sus exigencias y añade que considera probable nuevos bombardeos.

Trump también publicó en su plataforma Truth Social una imagen de un mapa en el que el estrecho de Ormuz aparece rodeado con un círculo y etiquetado como "Estrecho Trump".

Informes de prensa previos señalan que la propuesta iraní prevé un cese de todas las hostilidades en Oriente Medio durante siete días, incluido Líbano.

Según esos reportes, también se contempla la liberación de activos iraníes congelados, valorados en al menos 12.000 millones de dólares, así como el levantamiento de las sanciones al petróleo iraní y el fin del bloqueo naval estadounidense contra Irán.

Al séptimo día de la tregua, Irán reabriría Ormuz.

- "Como antes" -

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, dijo en una entrevista con CBS que el proceso de alto el fuego "comenzará desde el mismo día en que lo acepten". "Si Estados Unidos acepta (...) todo volverá a ser como antes", añadió.

Hossein Mohebi, portavoz de los Guardianes de la Revolución, declaró el martes en una entrevista exclusiva a la AFP que poner fin a las hostilidades en Yemen también figuraba entre las exigencias de Teherán.

Estados Unidos e Irán firmaron en junio un protocolo de acuerdo para poner fin a la guerra, reabrir el estrecho de Ormuz y, posteriormente, abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Pero el acuerdo se vino abajo poco después, cuando Irán abrió fuego contra barcos comerciales en Ormuz a los que acusó de salirse de la ruta aprobada a través del estrecho.

Irán exige a los buques que deseen atravesarlo una autorización, alegando razones de seguridad y soberanía.

Los barcos que se niegan por lo general son atacados, mientras que Estados Unidos bombardea zonas costeras iraníes en represalia.