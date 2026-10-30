Trump reprograma mítines cancelados en Kansas e Iowa antes de las elecciones de mitad de mandato

El presidente estadounidense, Donald Trump, restableció dos mítines electorales en Kansas y Iowa previstos el domingo, dos días antes de las elecciones de mitad de mandato, después de haber cancelado abruptamente ambas apariciones, informó a la AFP el viernes una fuente del Partido Republicano.

"Los mítines vuelven a estar en agenda. El presidente Trump ama a sus seguidores y, además de casi 20 telemítines, celebrará mítines consecutivos en Kansas e Iowa el domingo", dijo a la AFP una fuente del Partido Republicano familiarizada con el calendario de campaña de Trump para el fin de semana.

El mandatario tenía previsto originalmente hacer campaña en Salina, Kansas, el sábado y en Dubuque, Iowa, el domingo, pero ambas apariciones fueron anuladas, y los republicanos dijeron que en su lugar se concentraría en mítines telefónicos.

Los cambios repentinos suscitaron dudas sobre la salud y la resistencia del presidente, de 80 años, lo que provocó una respuesta airada cuando un reportero le preguntó si se sentía bien.

"Me siento perfecto", contestó Trump con brusquedad, al añadir que ya no necesitaba visitar Kansas porque el senador republicano Roger Marshall lo estaba "haciendo muy bien".

Marshall se enfrenta a un desafío inesperadamente competitivo por parte del demócrata Adam Hamilton en Kansas, que no ha elegido a un senador demócrata desde 1932.

En Iowa, la congresista republicana Ashley Hinson libra una contienda reñida contra el demócrata Josh Turek.

Ambos estados votaron ampliamente por Trump en 2024, pero han surgido como campos de batalla en la lucha por el control del Senado.

Los republicanos defienden su mayoría de 53-47 en el Senado en las elecciones del martes, mientras que los demócratas buscan conquistar al menos una de las cámaras del Congreso y frenar la agenda legislativa de Trump durante sus últimos dos años en el cargo.