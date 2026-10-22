Trump respalda polémico anuncio de campaña contra candidata demócrata

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó el jueves a un candidato republicano a gobernador de Ohio, envuelto en un escándalo por un anuncio publicitario en el que ataca a su rival demócrata a través de su madre, cuyo esposo fue acusado de violar a la aspirante cuando era niña.

Vivek Ramaswamy enfrenta una tormenta de críticas por el anuncio en el que aparece la madre de la candidata Amy Acton. La mujer siguió casada con el hombre que, según la demócrata, la abusó sexualmente durante años.

Pero Trump, en su red Truth Social, defendió el anuncio "muy poderoso" y acusó a los medios de una "campaña bien coordinada" destinada a lograr que Ramaswamy, exaspirante presidencial, dejara de difundirlo.

"Vivek debería seguir adelante y dejar que todos escuchen a la madre de una candidata (...) deshonesta e incapaz, explicar cómo la hija es un DESASTRE que, sin control, miente, hace trampa y roba", escribió Trump.

"Solo desearía que las madres de mis oponentes fueran tan valientes como para presentarse y explicar que su hijo o hija es un mentiroso, y mucho peor", añadió.

El anuncio llega en medio de una retórica cada vez más ácida de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos, cuando varios gobernadores y senadores, además de todos los miembros de la Cámara de Representantes, se someterán a votación.

Ramaswamy, un multimillonario empresario biotecnológico que compitió en las primarias presidenciales republicanas de 2024 contra Trump, se enfrenta a Acton, médica de formación y ex directora del departamento estatal de salud, en la contienda para gobernar Ohio.

En el anuncio de Ramaswamy, Donna Arthur afirma que su hija "ha mentido toda su vida".

El esposo de Arthur huyó antes de que pudiera ser juzgado por cargos de agresión sexual y ahora está muerto.

Acton dijo que no veía a Arthur desde 1978.

El martes, Acton emitió un comunicado en el que afirmó que ella y su hermano "sufrieron abuso, hambre y abandono" cuando eran niños.

Demócratas y algunos republicanos han criticado el anuncio, pero el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, defendió a su "buen amigo" Ramaswamy durante la campaña en Ohio, su estado natal.

En Ohio, a principios de este mes, Vance se apoyó en otros anuncios que acusaban a Acton de problemas con el alcohol.