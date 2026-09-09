Trump saluda como una "gran noche" el triunfo de la extrema derecha en regionales de Alemania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saludó el martes la victoria "realmente grande" del partido de extrema derecha AfD en las elecciones regionales del domingo.

La formación AfD, un partido antimigrantes y prorruso, recabó alrededor del 44% de los votos, frente al 17% conseguido por los conservadores de la CDU que gobernaban la región oriental de Sajonia-Anhalt.

El éxito de la AfD se lee también en clave de derrota para la CDU, que gobierna a nivel nacional bajo el liderazgo del canciller Friedrich Merz, y que controlaba hasta ahora el Ejecutivo regional.

"¡Wow! El partido populista en Alemania acaba de tener una gran noche", escribió Trump en su plataforma Truth Social antes de criticar duramente las "absolutamente horribles reglas de inmigración" del país europeo, también objetadas por la AfD.

El republicano cerró su mensaje con la sigla "MGGA" en alusión a la frase "Make Germany Great Again" (hacer grande a Alemania de nuevo), en una variación de su propio eslogan "MAGA".

Es la primera vez desde 1945 que la extrema derecha gana el gobierno en una región.

Varias figuras de la órbita política de Trump ya habían alabado el triunfo de este partido antimigración, desde un exembajador en Alemania hasta el multimillonario Elon Musk.

Musk, seguidor de vieja data de la AfD, estuvo entre los primeros en celebrar la victoria, cuando respondió con un "¡bien hecho!" a una publicación en X de Alice Weidel, codirigente nacional del partido.