Trump saluda "gran victoria" de Bolsonaro pero predice una elección "muy reñida" en Brasil

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó este lunes de "gran victoria" el ajustado triunfo del candidato conservador Flávio Bolsonaro sobre el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de Brasil, donde habrá una segunda vuelta.

"Es una gran victoria, ajustada, pero muy, muy grande, increíble", dijo Trump a periodistas. La elección del próximo presidente brasileña será "muy reñida", agregó.

Bolsonaro obtuvo 47% de los votos en la primera vuelta del domingo, frente a 45% del presidente izquierdista Lula da Silva, y encara en posición de fuerza el balotaje previsto el 25 de octubre.

Su victoria sumaría el gigante suramericano a la lista de países que viraron a la derecha en los últimos tiempos como Chile, Perú y Colombia, apoyados por Donald Trump.