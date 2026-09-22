Trump se muestra favorable a prohibir la exportación de diésel estadounidense

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró el martes favorable a prohibir las exportaciones de diésel, después de que los precios se dispararan a raíz de la guerra en Oriente Medio.

"Yo también he abogado por eso. He dicho que no enviemos diésel. Producimos mucho diésel. Eso podría tener un pequeño efecto en la gasolina normal para automóviles", declaró Trump a periodistas al margen de la Asamblea General de la ONU.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, dijo la semana pasada que está "abierto" a una prohibición así, "si pudiera aliviar la presión sobre los precios".

A finales de febrero, Estados Unidos inició junto con Israel la guerra con los ataques contra Irán, que, en respuesta, expandió el conflicto en Oriente Medio.

La consecuente alza de los precios en las gasolineras devino en un tema altamente político en Estados Unidos, donde los republicanos temen una derrota electoral en las elecciones legislativas de mitad de mandato, a principios de noviembre.

El galón (3,78 litros) de diésel marca un récord cada día y se sitúa en una media de 6,53 dólares, según datos publicados por la asociación automovilística estadounidense (AAA).

Este combustible lo utilizan principalmente los transportistas y los agricultores, un objetivo electoral de Trump.

"Estamos estudiando si eso es viable en función de la capacidad global de refinación y si una prohibición total o parcial sería eficaz", dijo el martes el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, presente en la misma sala que Trump.

Se tomará una decisión "rápidamente", indicó el presidente.

Estados Unidos es a la vez el primer productor y consumidor de petróleo del mundo.

En junio exportaba diariamente más de 1,4 millones de barriles de productos destilados —una categoría que incluye principalmente el diésel—, según datos de la Eia de Estados Unidos.