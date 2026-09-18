Trump se reunirá con la presidenta interina de Venezuela el martes en la ONU

El presidente estadounidense, Donald Trump, se reunirá el martes con la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, al margen de la Asamblea General de la ONU, anunció el viernes Mike Waltz, embajador de EE.UU. ante las Naciones Unidas.

Se tratará de un encuentro informal más que de una reunión bilateral en toda la regla, precisó.

Desde la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero, Donald Trump se centró en relanzar la explotación de los ricos subsuelos venezolanos, garantizando un acceso privilegiado para EE.UU.

Delcy Rodríguez, que según la Constitución venezolana ostenta provisionalmente la presidencia hasta que se celebren elecciones, se amoldó rápidamente a la presión de Washington y se ha alineado decididamente con los objetivos económicos de Trump.

Reactivar la producción petrolera, muy disminuida durante lustros a causa de la crisis y las sanciones estadounidenses, representa un gran alivio para la maltrecha economía venezolana.

Trump ha elogiado repetidas veces la colaboración de Rodríguez, frente a la desconfianza de amplios sectores de la población del país latinoamericano y las críticas de la oposición.

El gobierno Trump reconoció legalmente al gobierno interino de la líder oficialista, para facilitar las negociaciones y levantar obstáculos legales.

Al mismo tiempo, sacó a Rodríguez de su lista de dirigentes sancionados.

Esos gestos de respaldo económico no se han trasladado con la misma fuerza al campo político.

Rodríguez ha liberado a presos políticos y el gobierno ha iniciado un diálogo con parte de la oposición, pero líderes políticos dentro y fuera del país reclaman una fecha para las elecciones.

La presidenta interina de Venezuela logró una “tregua” tras años de represión, pero el país requiere de reformas institucionales urgentes, consideró el viernes la ONG HRW, que estuvo ausente por casi dos décadas en esta nación.

“Hay una pausa en la represión”, dijo a la prensa internacional Federico Borello, subdirector ejecutivo de Human Rights Watch, luego de reunirse el jueves con la mandataria en Caracas.

Trump ha declarado en varias ocasiones que Venezuela celebrará comicios, pero sin poner fecha, por considerar que “aún no está lista”.

La colaboración petrolera se ha acelerado, y Washington y Caracas anunciaron en agosto que EE.UU. tomará el control de yacimientos cuyo potencial de producción se estima en 65.000 millones de barriles, mediante una participación en una empresa concesionaria encargada de la extracción.

Paralelamente, Venezuela ha dado un vuelco en la agenda de seguridad y ha facilitado detenciones de capos del crimen organizado, como la reciente captura de Aníbal Alexander Canelón, alias “El Ingeniero”, de la banda Tren de Aragua, a pedido de Washington.

Apretada agenda en Nueva York

El presidente estadounidense debe pronunciar su discurso ante la Asamblea General de la ONU el martes por la mañana, y luego tendrá una reunión bilateral con el primer ministro británico, Andy Burnham, la primera desde la llegada de este último al poder, según Mike Waltz.

Donald Trump también debe mantener conversaciones con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, y participar en un encuentro con los dirigentes de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

El año pasado, el presidente estadounidense pronunció desde la tribuna una virulenta crítica de la ONU y del multilateralismo en general, al tiempo que ponía en duda el cambio climático y llamaba a imitar su política antiinmigración.