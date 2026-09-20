El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá el lunes con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, uno de sus más firmes opositores, anunció la alcaldía de la ciudad.

Los dos líderes, de 80 y 34 años, respectivamente, se verán en Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde de Nueva York, precisó la oficina de Mamdani a la AFP este domingo.

"La reunión abordará los asuntos que atañen a la ciudad de Nueva York y a sus habitantes", precisó.

Mamdani fue elegido por el ala izquierda del Partido Demócrata y se ha erigido como un opositor implacable de Trump.

Tras meses de ásperos intercambios, se reunieron por primera vez en la Casa Blanca poco después de la victoria electoral del alcalde, en noviembre de 2025.

En esa oportunidad, ambos se mostraron cordiales y prometieron trabajar juntos en la cita que se celebró en el Despacho Oval, en Washington.

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