Trump sugiere cambiar el nombre del estado de Nuevo México a "Nueva América"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, llevó el domingo su reciente impulso por cambiar nombres a un nuevo objetivo, al sugerir que el estado de Nuevo México podría convertirse en "Nueva América".

Su propuesta, que fue inmediatamente rechazada por la gobernadora del estado, llega días después de que firmara una orden para rebautizar el lago Ontario como "lago América" en medio de una guerra comercial con la vecina Canadá.

"Muchas personas sugirieron cambiar el nombre de Nuevo México… a NUEVA AMÉRICA", publicó el presidente republicano en redes sociales.

"Mucho más prestigioso y hermoso para la gente de ese estado potencialmente increíble. Guau, ¡me encanta!".

La Casa Blanca volvió a publicar una imagen en la que la parte "México" del nombre del estado aparecía tachada y sustituida por "América".

Algunos medios estadounidenses señalaron que la idea se originó como una broma en internet.

La gobernadora del estado, Michelle Lujan Grisham, declaró a Fox News que el nombre "no está en discusión: es nuestro desde antes de que existieran los Estados Unidos".

Dijo que el presidente quería "distraer a los estadounidenses" de problemas como la subida disparada de los precios de la gasolina.

La semana pasada, Trump sugirió cambiar el nombre del estrecho de Ormuz a "estrecho Trump" mientras continúa la guerra con Irán. Unas horas más tarde dio a entender que no iba en serio con el plan.

También rebautizó el golfo de México como "golfo de América" en su primer día de regreso a la Casa Blanca en 2025, una medida rechazada por México.

Canadá también rechazó el intento de cambiar el nombre del lago Ontario.