Trump termina de revertir normas sobre eficiencia de combustible

El gobierno de Donald Trump terminó de revertir el lunes las normas estadounidenses sobre eficiencia de combustible, que tenían como objetivo impulsar la transición hacia vehículos eléctricos y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del país que es el segundo mayor generador de estas sustancias.

Las nuevas normas exigen una eficiencia media de combustible de 34,9 millas por galón o 6,74 litros de gasolina por cada 100 kilómetros para los vehículos que se fabriquen en 2031, una cifra que ya se había alcanzado hace dos años.

"Gracias al liderazgo del presidente Trump, por fin hemos puesto fin al mandato ilegal que obligaba a los fabricantes de automóviles a producir vehículos eléctricos más caros, que las familias estadounidenses no querían", dijo el secretario de Transporte, Sean Duffy, en un comunicado.

El texto señala que esta decisión reducirá el costo promedio de los vehículos nuevos en 1.300 US$, ahorrará 138.000 millones de US$ en los próximos cinco años".

La modificación fue celebrada por la Alliance for Automotive Innovation, un grupo de presión que incluye a fabricantes de automóviles de Detroit e internacionales.

"Las normas establecidas bajo la administración anterior (del demócrata Joe Biden, ndlr), en la práctica, exigían un cambio a vehículos eléctricos que no estaba en sintonía con la realidad del mercado ni con la demanda de los consumidores. La norma definitiva de hoy es una corrección de rumbo apropiada", dijo John Bozzella, presidente y director ejecutivo del grupo.

Se trata del último paso de Trump y sus aliados republicanos para desmantelar los incentivos que animaban a los fabricantes a producir autos eléctricos, en un momento en que China domina el mercado mundial en este rubro.

"Las normas que Trump está desmantelando representan la mayor medida que haya tomado jamás una nación para reducir el consumo de gasolina, ahorrar dinero a los consumidores en las gasolineras y reducir la contaminación, que causa el calentamiento global", declaró a la AFP Dan Becker, director de la campaña Safe Climate Transport del Centro para la Diversidad Biológica.

La organización sin fines de lucro ha prometido demandar.