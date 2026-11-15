Trump viaja a Asia esperando cambiar el impulso tras reveses en las elecciones legislativas

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump viaja a Asia esta semana con la esperanza de realizar algunos cambios importantes que acaparen la atención en el escenario mundial, luego que su partido sufriera derrotas dolorosas en las elecciones intermedias, lo que ha mermado su posición en casa.

El presidente republicano está aprovechando el viaje internacional para tratar de cambiar el impulso, y se dispone a causar impacto con una histórica reunión a tres bandas con el presidente chino Xi Jinping y su homólogo ruso Vladímir Putin para hablar sobre sus arsenales nucleares. Trump lleva tiempo jactándose de sacar partido de sus relaciones con los mandatarios de dos de los mayores adversarios globales de Estados Unidos, aunque hasta ahora no ha logrado avances importantes con ellos.

Primero se dirige a Filipinas para reunirse el martes con gobernantes del Sudeste Asiático, quienes buscan la ayuda de Estados Unidos para contrarrestar la agresividad de Beijing en la región. Luego, Trump irá a China el miércoles para la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Allí tendrá su tercer encuentro cara a cara este año con Xi y también verá a Putin.

Hace un año, Trump aprovechó un viaje similar a Asia para acordar una tregua comercial con China y asegurar compromisos de inversión de Japón y Corea del Sur. Esta vez, Trump viaja con su partido ya sin el control del Congreso a partir de enero y con la atención empezando a centrarse en un grupo de aspirantes presidenciales que buscan reemplazarlo en 2028.

“Creo que él, como otros presidentes, se ha dado cuenta de que en un momento en que las cosas son realmente difíciles en su propio país hay que subirse a un avión e ir al extranjero”, comentó Kurt Campbell, ex subsecretario de Estado en el gobierno del presidente demócrata Joe Biden y presidente de The Asia Group, una consultora.

Es un patrón que siguieron algunos de los predecesores de Trump.

El presidente demócrata Barack Obama voló a Beijing días después que su partido perdiera el Senado en 2014 para negociar con Xi objetivos de emisiones de carbono. El presidente republicano George W. Bush acudió a APEC en Vietnam luego que el Partido Republicano perdiera el control del Congreso en 2006, aunque la guerra de Irak ensombreció sus viajes.

La Casa Blanca informó que Trump firmará un acuerdo comercial con Tailandia en Manila, además de una serie de pactos comerciales, y será el “invitado de honor” en una cena de líderes. En Shenzhen, se centrará en asuntos comerciales antes de la reunión con Xi y Putin.

Es probable que los problemas de Trump lo acompañen

Trump se marcha cuando las aerolíneas lidian con dificultades para embarcar pasajeros en los vuelos tras una suspensión de operaciones en tierra a nivel nacional que el viernes provocó miles de cancelaciones. Trump y sus funcionarios han culpado de los problemas a sus predecesores, a un contratista y al Congreso.

Trump está a punto de quedar atascado en casa de maneras que podrían limitar lo que puede hacer en el extranjero.

Sus aranceles y la guerra con Irán resultaron ser tóxicos para los votantes. De cara al futuro, la capacidad de Trump para amenazar con aranceles a las importaciones o con ataques militares —dos de sus principales herramientas de política exterior— se verá limitada por las mayorías demócratas en el Capitolio el próximo año.

Apenas la semana pasada, en una vulnerabilidad recién expuesta, su impulso para potenciar la inteligencia artificial se complicó cuando el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, renunció tras admitir una aventura extramarital con una presunta agente del gobierno chino. Beijing afirmó que no estuvo involucrado.

Huang había viajado con Trump en el Air Force One durante su viaje a China en mayo, y él y su esposa estuvieron en la mesa principal cuando Trump recibió a Xi en Washington para una cena de Estado en septiembre.

Trump ha sostenido que Estados Unidos necesita preservar su liderazgo en IA y advirtió de consecuencias graves si China gana esa competencia. Pero Trump no planea confrontar a Xi sobre el tema, según funcionarios del gobierno estadounidense que insistieron en mantener el anonimato como condición para adelantar los planes del presidente en una llamada con periodistas.

Los funcionarios señalaron que no creen que la situación de Nvidia vaya a cernirse sobre el viaje. Aunque el gobierno de Estados Unidos está debatiendo formas de cerrar lagunas y evitar aún más que empresas chinas utilicen chips avanzados fabricados por Nvidia y otras compañías estadounidenses, los funcionarios indicaron que no esperan que las restricciones provoquen represalias de Beijing.

Trump estará acompañado por Elon Musk, jefe de SpaceX y Tesla, quien es el hombre más rico del mundo y un asesor frecuente del presidente. Musk gastó al menos 445 millones de dólares para intentar ayudar a los republicanos a mantener el control del Congreso, y los demócratas están interesados en investigar sus vínculos con el gobierno.

Acciones de Trump en el extranjero enfrentan nuevo escrutinio en EEUU

Trump podría encontrar más fácil estar en compañía de líderes extranjeros que de su propia coalición, que se desmorona en casa. Pero ahora es más probable que sus palabras y acciones en las cumbres atraigan escrutinio en audiencias de comisiones congresuales cuando regrese a Washington.

“Vamos a estar muy atentos”, sostuvo el representante Gregory Meeks, de Nueva York, el principal demócrata en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

Meeks y otros demócratas destacados de esa comisión ya han pedido al gobierno que proporcione más información sobre su aprobación de exportaciones de chips avanzados de IA tras las revelaciones sobre Nvidia.

Los demócratas también presionarán para adoptar un enfoque mucho más duro hacia Putin y Xi, líderes a quienes consideran gobernantes autoritarios.

“Parece que cuando Xi o Putin vienen a Estados Unidos, les extiende la alfombra roja —pero cuando vienen otros aliados estadounidenses, no les ha extendido la alfombra roja”, expresó Meeks.

Los demócratas quieren que el gobierno imponga sanciones más duras a Rusia por la guerra en Ucrania y han pedido que la administración cumpla un acuerdo de armas con Taiwán, que China ha intentado bloquear.

Trump ha sugerido que quiere hablar con Xi y Putin sobre armas nucleares, un ámbito en el que China se ha mostrado reacia a involucrarse antes. China tiene un arsenal mucho más pequeño que Estados Unidos y Rusia, lo que le da menos incentivos para aceptar restricciones.

Guerras en Irán y Ucrania también se cernirán sobre las conversaciones

La visita se produce en un momento en que Trump se encuentra en una encrucijada respecto a la guerra con Irán, a la que se atribuye ampliamente el desplome de su apoyo político en casa. También es una fuente de inestabilidad económica en Asia, ya que los costos del combustible para aviones y del diésel se han disparado. Trump ha intentado restar importancia a las posibilidades de que ordene reanudar ataques importantes contra Irán, aunque también ha dicho que no ve la necesidad de conversaciones.

Es probable que los demócratas examinen si el presidente confronta a Xi y Putin por informes de que China y Rusia han ayudado a Teherán, algo que Trump ha desestimado anteriormente.

Trump ha resaltado recientemente las posibilidades de un acuerdo para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy no ha sido invitado a las conversaciones en China, lo que ha provocado indignación entre los demócratas y algunos observadores respecto a Rusia dentro de su propio partido. Funcionarios estadounidenses dijeron que no se espera que Trump hable sobre Ucrania con Putin en la reunión.

La gran cantidad de asuntos que se ciernen sobre Trump amenaza con eclipsar algunos temas importantes para los otros mandatarios regionales con los que hablará —en particular, la solidez del apoyo de Estados Unidos para contrarrestar la influencia de China en Asia-Pacífico. En Manila, se espera que Trump participe en conversaciones con los gobernantes del Quad, un grupo de naciones que incluye a Estados Unidos, Australia, India y Japón. Será la primera reunión de los mandatarios del Quad desde que Trump regresó a la Casa Blanca el año pasado.

El periodista de The Associated Press Joey Cappelletti contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.