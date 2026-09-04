Trump viajará a Irlanda a bordo del Air Force One catarí antes de revisión de seguridad

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el viernes que utilizará su nuevo avión, el Air Force One regalado por Catar, para viajar a Irlanda, y que luego el aparato será sometido a una profunda revisión de seguridad.

El avión ha estado en el centro de la polémica desde que se supo que Trump no solo había cambiado a un modelo más antiguo para abandonar una cumbre de la OTAN en Ankara en julio, sino que luego había hecho en secreto un segundo cambio a un tercer aparato.

Hablando con periodistas en el Despacho Oval, Trump confirmó que utilizaría el avión donado por la familia real catarí en el viaje a Irlanda la próxima semana, pese a las preocupaciones de seguridad.

Al preguntársele si el avión seguiría recibiendo medidas de seguridad adicionales, como había anunciado en julio, Trump dijo: "Va a ser reforzado al máximo".

"Tiene un montón de cosas, pero para dejarlo al máximo nivel se necesitarán unos 60 días, y va a ser enviado a revisión en octubre", dijo Trump a los periodistas.

El calendario de Trump para esas modificaciones se ha duplicado con respecto al mes que había dicho inicialmente que tardarían las reparaciones.

La Casa Blanca declinó hacer comentarios sobre las mejoras.

"Mantenemos una postura constante que garantiza una capacidad segura, protegida y fiable para el presidente de Estados Unidos, y actualizamos rutinariamente esa capacidad según sea necesario para mantener dicha postura", dijo a la AFP un alto funcionario del gobierno.

Catar entregó el lujoso avión Boeing 747 a Estados Unidos en 2025, después de que Trump se quejara del envejecimiento de los aviones actuales y de los retrasos en la entrega de sus sustitutos previstos.

Los críticos plantearon una serie de preocupaciones éticas y de seguridad sobre aceptar un regalo de este tipo de una potencia extranjera.