Trump y Carney conversan ante inminentes nuevos aranceles de EE.UU. a Canadá
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, sostuvo conversaciones de último minuto con el presidente estadounidense, Donald Trump; en un intento por evitar la entrada en vigor a partir del miércoles de...
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, sostuvo conversaciones de último minuto con el presidente estadounidense, Donald Trump, en un intento por evitar la entrada en vigor a partir del miércoles de aranceles adicionales a productos de su país.
Trump ordenó el mes pasado la imposición de aranceles del 50% a diversos bienes canadienses, al alegar un "trato discriminatorio" por parte de Canadá a productos estadounidenses como el alcohol, los automóviles o los lácteos.
Los nuevos aranceles estadounidenses alcanzarán a productos tan diversos como el vino, los bastones de hockey o incluso el cemento.
Carney tuvo el lunes por la tarde una conversación telefónica con Trump sobre las negociaciones comerciales, dijo a la AFP un portavoz del primer ministro.
El primer ministro estimó que las negociaciones para evitar los nuevos aranceles se encuentran en un momento "intenso y delicado".
Los nuevos aranceles apuntan a cerca del 5,5% de las exportaciones canadienses a Estados Unidos, lo que representa unos 20.000 millones de dólares, según Oxford Economics.
Canadá es socio de Estados Unidos y México en el tratado de libre comercio T-MEC, que también deberá ser objeto de negociaciones después de que Washington anunciara el 1 de julio que no lo renovaría, sometiéndolo así a una revisión anual y a una prórroga año a año.