Trump y el lobby de las armas felicitan a hombre que abatió a autor de matanza en escuela de EEUU

Donald Trump y el poderoso grupo de presión a favor de las armas de Estados Unidos defendieron el derecho de los "ciudadanos respetuosos de la ley" a estar armados, tras la intervención de una persona que abatió al autor de una matanza en una escuela primaria.

El presidente de Estados Unidos calificó de "gran héroe" a un ciudadano armado que el jueves mató a tiros a un adolescente de 16 años que previamente había asesinado a cuatro personas (tres niños de 5, 8 y 11 años y un profesor) en una escuela de la localidad de Bend, en Oregón.

"Tuvimos a un gran héroe que intervino e hizo lo que había que hacer", dijo Trump a los periodistas este viernes. Y añadió: "Es algo terrible, pero gracias a Dios por un hombre que tenía un arma y sabía cómo usarla".

"El terrible acto de violencia en Oregón es un nuevo recordatorio de la importancia de contar con ciudadanos armados que respeten la ley", había declarado previamente la Asociación Nacional del Rifle (NRA) en un comunicado.

Estados Unidos cuenta con más armas de fuego en circulación que habitantes.

"La crisis de la violencia armada mata a nuestros niños. Basta ya", reaccionó por su parte en X la asociación Giffords, que aboga por un mayor control de las armas individuales, tras la masacre.

La Corte Suprema, de mayoría conservadora, debatirá en diciembre sobre el derecho de los estados y las autoridades locales a prohibir —debido a su peligrosidad— la posesión de ciertos fusiles semiautomáticos tipo AR-15, unas de las armas más populares del país.