Trump y el lobby de las armas felicitan a hombre que abatió a autor de matanza escolar en EEUU

Donald Trump y el poderoso grupo de presión a favor de las armas de Estados Unidos defendieron el derecho de los "ciudadanos respetuosos de la ley" a estar armados, tras la intervención de una persona que abatió al autor de una matanza en una escuela primaria.

El presidente de Estados Unidos calificó de "gran héroe" a un ciudadano armado que el jueves mató a tiros a un adolescente de 16 años que previamente había asesinado a cuatro personas (tres niños de 5, 8 y 11 años y un profesor) en una escuela de la localidad de Bend, en Oregón.

"Tuvimos a un gran héroe que intervino e hizo lo que había que hacer", dijo Trump a los periodistas este viernes. Y añadió: "Es algo terrible, pero gracias a Dios por un hombre que tenía un arma y sabía cómo usarla".

Kaylub Giamanco, cuyos dos hijos estudian en el centro, regresaba a casa para su pausa del almuerzo cuando escuchó disparos y vio al tirador, según relató su hermano, Kyle, a la cadena NBC.

Añadió que Kaylub, que cuenta con permiso para portar armas y fue quien disparó al agresor, aún no lograba asimilar lo ocurrido y se sentía culpable por no haber podido salvar a más personas.

El viernes por la mañana, la pequeña ciudad de Bend, en el noroeste de Estados Unidos, seguía conmocionada por la tragedia.

Las calles estaban vacías en esta zona conocida por sus paisajes naturales, sus rutas de senderismo y sus pistas de esquí, que atraen cada año a decenas de miles de visitantes.

Todas las escuelas permanecieron cerradas.

"Mi nieto debería estar en clase, con todos sus amigos", declaró a la AFP Kristen Vanetsky, de 52 años. "Todo el mundo debería estar allí, aprendiendo, divirtiéndose y esperando con ilusión el fin de semana. Pero todo está vacío. No hay nada. Ni siquiera están los pájaros", añadió.

- "Heroísmo de ciudadanos comunes" -

"El terrible acto de violencia en Oregón es un nuevo recordatorio de la importancia de contar con ciudadanos armados que respeten la ley", había declarado previamente la Asociación Nacional del Rifle (NRA), el poderoso lobby de las armas, en un comunicado.

"Cuando comenzó el ataque, un habitante intervino con un arma de fuego para detener al tirador antes de que pudiera causar más daño", señaló la organización, calificándolo como una "muestra del heroísmo de los ciudadanos comunes".

"La NRA quiere que se centren en cómo terminó el suceso, pero sería mejor concentrarse en cómo empezó: un sistema que permitió que un arma de fuego cayera en manos de una persona de 16 años", reaccionó por su parte en X el movimiento March For Our Lives, surgido tras una masacre en un instituto de Florida en 2018.

"La crisis de la violencia armada está matando a nuestros hijos. Basta ya", declaró en X la asociación Giffords, que aboga por un mayor control de las armas de fuego.

Estados Unidos cuenta con más armas de fuego en circulación que habitantes.

La Corte Suprema, de mayoría conservadora, debatirá en diciembre sobre el derecho de los estados y las autoridades locales a prohibir —debido a su peligrosidad— la posesión de ciertos fusiles semiautomáticos tipo AR-15, unas de las armas más populares del país.