Trump y Netanyahu hablan por teléfono sobre el estado de la guerra con Irán, según medios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre el momento y la conveniencia de intensificar las operaciones de combate contra Irán, informó el domingo un medio estadounidense.

Axios citó a un funcionario estadounidense y a uno israelí que dijeron que el sábado ambos líderes hablaron sobre el estado de las negociaciones con la república islámica de Irán.

Netanyahu presiona a Trump para lanzar ataques contra Teherán inmediatamente después de las elecciones legislativas de este martes en Estados Unidos, mientras Trump es partidario de que las negociaciones para terminar el conflicto sigan su curso.

La fuente israelí dijo que la conversación fue "difícil", mientras que la estadounidense la describió como "franca", según Axios.

Durante los ocho meses de guerra, Trump ha seguido una estrategia de doble vía con Teherán: una campaña de bombardeos y otros ataques, al tiempo que busca alcanzar un acuerdo que permita poner en marcha conversaciones de paz y reabrir por completo el vital estrecho de Ormuz al tránsito de petróleo.

La guerra inició a finales de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El sábado, Trump afirmó ante los periodistas que las negociaciones con la república islámica para poner fin a la guerra "iban bien" y que aún quedaban uno o dos objetivos de los que "ocuparse".

Recalcó además que Washington no tenía prisa por emprender nuevas acciones ofensivas, ya que había diezmado las fuerzas armadas de Irán y su programa nuclear.

La conversación entre ambos líderes se produjo después de que el jefe de seguridad de Irán, Mohsen Rezaei, reveló el sábado que había recibido una carta del vicepresidente estadounidense, JD Vance, destinada a reactivar las negociaciones.

En otra señal del interés de los mediadores por retomar las negociaciones, una delegación catarí llegó el viernes a Teherán para reunirse con funcionarios iraníes, informaron medios estatales.

Trump ha afrontado una enorme presión política por la guerra en Oriente Medio. Los votantes estadounidenses, que se preparan para las elecciones de medio mandato, están indignados por el alza del precio de la gasolina y otros aumentos del costo de vida, y podrían expresar ese descontento en las urnas.

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