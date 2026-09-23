Trump y Rodríguez hablaron de la reestructuración de la deuda venezolana, declara Rubio

La reestructuración de la deuda venezolana fue uno de los temas "clave" de la primera reunión entre los presidentes Donald Trump y Delcy Rodríguez, declaró este miércoles el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

"Queda mucho por arreglar para que Venezuela tenga éxito. Hablamos de los pasos que quedan para que eso ocurra. La reestructuración de la deuda es clave para ello", dijo Rubio a periodistas.

"Queremos ser de ayuda en ese sentido. Tiene que hacerse de la manera correcta", añadió.

El nivel de deuda soberana de Venezuela es objeto de debate. El país sudamericano rompió relaciones con el Fondo Monetario Internacional en 2019 y solo las retomó recientemente, por lo que los datos macroeconómicos aceptados por instituciones internacionales son provisionales.

Según la organización Transparencia Venezuela, esa deuda oscilaba en torno a 164.000 millones de dólares a finales de 2024.

La reunión de los mandatarios fue la primera entre ambos desde que Rodríguez asumió el poder tras la captura del presidente Nicolás Maduro en enero.

Trump invitó a Rodríguez a celebrar un aparte durante una recepción oficial a todos los líderes que asisten a la Asamblea General de la ONU, en un hotel en Nueva York.

"Fue una reunión corta, pero importante", centrada en la recuperación económica y los pasos para concretar la transición política, dijo Rubio.

Rodríguez la calificó de "histórica" en un mensaje en Telegram, en la que publicó una foto.