Trump y sus aliados ven a la Argentina de Milei como un ejemplo a seguir

WASHINGTON.- Para la derecha estadounidense, hay un nuevo ícono en el barrio. La semana después de la victoria electoral de Donald Trump, el presidente argentino Javier Milei apareció en una fiesta de gala en el resort Mar-a-Lago del presidente electo en Palm Beach, Florida, donde fue recibido con el mismo entusiasmo efusivo que él mismo mostró durante el evento.

Milei, un colorido showman que llegó a la política después de volverse una celebridad como comentarista mordaz de televisión y de peinado extraño, fue el primer líder mundial en saludar a Trump en persona después de la elección del 5 de noviembre. Sonreía en las con fotos con Trump y el multimillonario tecnológico Elon Musk. Bailó y sacudió los brazos al ritmo de la canción disco “Y.M.C.A.” En un breve discurso, el economista libertario se regocijó por la victoria de Trump y dijo que “las fuerzas del cielo [estaban] de nuestro lado”.

El primer mandato de Trump coincidió con el del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, un agitador de extrema derecha. El dúo tenía una afinidad ideológica, basada en un desprecio compartido por los establishments políticos y culturales de izquierda de sus países. Prometieron derribarlos todos; sus oponentes los veían como demagogos peligrosos que aprovechaban la polarización social para subvertir las democracias de sus naciones.

El panorama político del hemisferio ha cambiado aún más antes del segundo mandato de Trump: Bolsonaro, aunque ya no está en el cargo y está enredado en procesos judiciales por supuestos intentos suyos y de sus partidarios de derrocar una derrota electoral de 2022, sigue siendo una figura influyente en Brasil y sus aliados representan un bloque electoral importante. Los republicanos también tienen el ejemplo del tremendamente popular presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el hombre fuerte “hermano de Bitcoin” que ha presidido una amplia -y muy popular- ofensiva contra la violencia de las pandillas en su empobrecida nación, desafió la Constitución para ejercer su cargo más allá de su límite de un mandato y se describió en broma como el “dictador más genial” del mundo.

Y tienen a Milei, que emergió de los márgenes de la política argentina al estilo bolsonarista, motosierra en mano, para llegar al poder hace un año. Desde que asumió el cargo en diciembre, ha actuado con rapidez y radicalidad, recortando el gasto público, eliminando varios ministerios gubernamentales y desregulando amplios sectores de la economía. Su celo le ha ganado admiradores en el mundo de Trump, donde Musk y Vivek Ramaswamy, encargados de dirigir el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (en realidad, un consejo asesor no gubernamental), están ansiosos por seguir el ejemplo de Milei. Ramaswamy, que presiona por despidos federales masivos, ha pedido “recortes al estilo Milei, con esteroides”, mientras Trump y sus aliados actúan en función de su deseo de larga data de desmantelar el estado administrativo.

No importan las enormes diferencias entre los contextos de cada país. El ascenso de Milei siguió a décadas de disfunción económica en Argentina, ciclos de hiperinflación y gobernabilidad esclerótica. Trump parece haber convencido con éxito a un segmento de los votantes estadounidenses de que existen crisis similares en su propio país, aunque los datos y las evidencias indican lo contrario. Lo que es más real es su animadversión política compartida: una profunda ira y agravio contra un statu quo supuestamente izquierdista, y una visión radical para cambiar las tornas. En ese proyecto, cuentan con el apoyo de un elenco de poderosas élites financieras, incluidos destacados aspirantes a oligarcas de Silicon Valley.

Musk, dijo Milei en un podcast recientemente, es “un gran luchador por las ideas de la libertad. Está ayudando al mundo actual a despertar de una vez por todas y a tomar conciencia del virus socialista. Eso en sí mismo lo convierte en un héroe en la historia de la humanidad”.

Esa afinidad podría determinar las relaciones de Trump con el hemisferio en los próximos años. “Las estrechas relaciones de Trump con estos presidentes y políticos serán ideológicas y personales, y harán que la política de la Casa Blanca se desvíe hacia un apoyo partidista a populistas nacionalistas ajenos al tema inspirados por él”, escribió Christopher Sabatini, especialista en América Latina del centro de estudios Chatham House. “En América Latina y el Caribe, una región marcada por la intromisión estadounidense, la intervención de Washington probablemente estará ahora al servicio de una visión personalista y estrechamente ideológica”.

El historial de Milei sigue siendo objeto de debate. Sin duda, sus métodos han tenido un efecto. “La inflación está cayendo, tal como prometió, desde un pico de casi el 300%; un déficit presupuestario de larga data se ha convertido en un superávit; los bonos del gobierno, que alguna vez se consideró casi seguro que volverían a caer en default, están repuntando; y la economía, que llevaba mucho tiempo moribunda, finalmente está comenzando a recuperarse”, informó Bloomberg News este mes. “No está mal para un extraño con una agenda tan radical que la gente especulaba abiertamente hace un año sobre cuántos meses duraría antes de tener que entregar el poder”.

El propio Milei es optimista. “Lo que nos espera en 2025 es más de lo que ya hemos hecho: equilibrio fiscal estricto, sin crecimiento monetario y desregulación”, escribió en The Economist. “Argentina ha sufrido una sobredosis de déficit, impresión de dinero y regulaciones inútiles. Todo eso debe desaparecer”.

Pero más de la mitad de la población de Argentina se encuentra en una pobreza agobiante, con millones de personas afectadas por los recortes de Milei. La asistencia social se ha agotado, las jubilaciones están congeladas y los comedores populares cerrados. La pobreza está en su nivel más alto en el país en dos décadas. “Este nuevo programa económico no está protegiendo a los pobres”, dijo a The Guardian Kirsten Sehnbruch, experta en América Latina de la London School of Economics and Political Science. “El salto es absolutamente horrendo”.

Las encuestas de opinión muestran que el apoyo a Milei se mantiene. Sin embargo, no está claro qué tipo de dividendo puede generar la presidencia de Trump para él. Es poco probable que haya un compromiso económico más profundo de Estados Unidos. “Hay un umbral bastante alto para que las empresas estadounidenses tengan confianza en Argentina”, dijo Benjamin Gedan, director del programa de América Latina en el Wilson Center, al Wall Street Journal. “Y una amistad entre los presidentes argentino y estadounidense no es suficiente para cambiar las decisiones de inversión”.

Y los aranceles radicales de Trump irían en contra de los principios de laissez-faire de Milei y casi con certeza dañarían la economía argentina en crisis. Su creciente romance puede resultar más una cuestión de estilo y apariencia que de política.

“Otros cuatro años de Trump probablemente profundizarán la división interna en el hemisferio occidental entre los populistas de extrema derecha y los líderes centristas e izquierdistas”, concluyó Sabatini. “Pero probablemente no lograrán impulsar ninguna fuerza consistente a nivel mundial en relación con la visión del mundo incipiente, transaccional y partidista de Trump”.

