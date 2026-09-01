Tsitsipas dice que el positivo de Kyrgios por cocaína era "algo esperado"

El tenista griego Stefanos Tsitsipas dijo el lunes que no le sorprendió que su antiguo rival Nick Kyrgios diera positivo por cocaína y fuera suspendido

"Era algo que de alguna forma esperaba, para ser honesto", declaró Tsitsipas tras su inesperada victoria en el debut en el US Open frente al francés Arthur Fils

El australiano Kyrgios fue suspendido provisionalmente este mes tras dar positivo por cocaína, en otro episodio de una controvertida carrera marcada por sus salidas de tono, lesiones y problemas de salud mental

El subcampeón de Wimbledon de 2022 admitió haber cometido "un enorme error", ofreció disculpas y alegó que las lesiones le habían causado "un impacto enorme" tanto "física como mentalmente"

Kyrgios, de 31 años, apenas ha participado en torneos individuales en las últimas temporadas

Tsitsipas hizo pareja brevemente en dobles con el australiano pero después ambos han sostenido una relación tensa

"No voy a intentar encubrir a alguien sobre quien sé la verdad", dijo el griego al ser preguntado por el positivo de Kyrgios en su conferencia de prensa en Nueva York

"Me considero una buena persona con todo el mundo, pero estos eran comportamientos que escuché personalmente en el circuito. Escuché a otras personas en ese mismo entorno decirme ese tipo de cosas", expuso

"Cuando lo vi, fue como: bueno, es más o menos algo esperado, siendo sincero. Me sorprende que haya llegado tan tarde, eso sí", afirmó

De acuerdo con la Itia, la suspensión de Kyrgios está vigente desde el 4 de agosto y el jugador no ha apelado la decisión, de la que asumió su "total responsabilidad" en una publicación de Instagram