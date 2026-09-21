Turquía apunta a la huella climática de la IA como prioridad a tratar en la COP31

Turquía afirmó el lunes que promover una "IA responsable con el clima" e instar a las empresas tecnológicas a que alimenten sus centros de datos con energías limpias serán uno de los temas que se abordarán durante la COP31 que el país albergará en noviembre

La conferencia anual de la ONU sobre el clima se celebrará en Antalya, donde los anfitriones van a pedir a los estados participantes que apoyen iniciativas para reducir las emisiones procedentes de los residuos, hacer que las ciudades sean resistentes al cambio climático e impulsar la electrificación

El lunes, el presidente de la COP31 y ministro turco de Clima, Murat Kurum, anunció que la cumbre también tratará "los crecientes temores sobre el auge de la IA" y su huella de carbono

"La COP31 estará a la altura de las circunstancias", afirmó Kurum en un comunicado publicado desde Nueva York, donde asiste al evento anual de la Semana del Clima

"Debemos debatir abiertamente el creciente consumo energético de la IA y es hora de que los gobiernos empiecen a establecer las condiciones. Esperamos que las empresas sean transparentes sobre su consumo energético y que alimenten sus operaciones con energía limpia", añadió

Kurum añadió que se presentarán proyectos piloto para "demostrar el uso responsable de la IA en la práctica"

El eje central que tiene Turquía para esta cumbre es alcanzar un acuerdo para que en 2035 el 35% del consumo energético sea eléctrico, y reducir así la quema de combustibles fósiles, responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero

Sin embargo, para hacer frente al cambio climático, la electricidad adicional debe proceder principalmente de fuentes limpias, como la energía solar y la eólica

Sin embargo, Turquía no ha especificado en su plan "35x35" la forma de aumentar la producción de electricidad en el mundo

Los países están divididos en cuanto a la vía a seguir para eliminar progresivamente los combustibles fósiles, y no se espera un avance significativo en este punto en esta cumbre que arranca el 9 de noviembre