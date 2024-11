Ucrania será el mayor desafío para Trump en su futuro gobierno: no puede permitir una derrota

TEL AVIV.- No sé por qué la gente dice que el presidente electo Donald Trump va a enfrentar desafíos difíciles en política exterior.

Todo lo que necesita hacer es lograr que Vladimir Putin llegue a un acuerdo sobre la frontera occidental de Rusia. Lograr que Volodimir Zelensky llegue a un acuerdo sobre la frontera oriental de Ucrania. Lograr que Benjamin Netanyahu defina las fronteras occidental y meridional de Israel. Lograr que el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, defina la frontera occidental de su país, es decir, que deje de intentar controlar Líbano, Siria, Irak y Yemen. Lograr que China defina su frontera oriental sin llegar a Taiwán. Y lograr que los hutíes en Yemen definan su frontera costera como limitada a unas pocas millas de la costa, sin derecho a detener todo el transporte marítimo hacia el Mar Rojo.

Para decirlo de otra manera: si usted piensa que la única frontera que preocupará a Trump cuando asuma el cargo el 20 de enero es la frontera sur de Estados Unidos, no está prestando atención.

Cuando Trump dejó el cargo en 2021, antes de la invasión rusa de Ucrania y de la guerra entre Israel y Hamas y Hezbollah, se podría decir que todavía estábamos en la era de la “posguerra fría”, dominada por una creciente integración económica y una paz entre las grandes potencias. Rusia había dado un mordisco a Ucrania, pero nunca intentó devorarla por completo. Irán e Israel eran hostiles, pero nunca se atacaron directamente.

El entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el centro, hace gestos mientras baja del podio después de una fotografía grupal en una reunión de líderes de la OTAN en el hotel y resort The Grove en Watford, Hertfordshire, Inglaterra, el miércoles 4 de diciembre de 2019. Peter Nicholls - Reuters Pool

Israel ocupó Cisjordania, pero nunca tuvo un gobierno cuyo acuerdo oficial de coalición incluyera la anexión formal de toda Cisjordania y ahora tiene miembros que abogan por lo mismo para Gaza. A Estados Unidos no le importaban los hutíes en Yemen, pero nunca habíamos enviado bombarderos furtivos B-2 para lanzar sobre ellos algunas de las cargas más grandes de nuestro arsenal.

En resumen, se han cruzado muchas líneas rojas desde que Trump ocupó la gran Casa Blanca. Y restaurarlas y “hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande” -como dice el eslogan de Trump- casi con certeza requerirá usos más sutiles y sofisticados de la fuerza y la diplomacia coercitiva que los que el aislacionista Trump jamás contempló en su primer gobierno o sugirió en sus campañas.

En Israel, donde me encuentro ahora, uno de los miembros más derechistas del gobierno de extrema derecha de Israel, el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, no perdió el tiempo y declaró el lunes que la nueva presidencia de Trump presenta una “oportunidad importante” para “aplicar la soberanía israelí a los asentamientos en Judea y Samaria”, utilizando los nombres bíblicos para las áreas de Cisjordania. Agregó: “El año 2025 será, con la ayuda de Dios, el año de la soberanía” en esos territorios ocupados.

Pero Trump puede ser un factor impredecible para Israel hoy en día mucho más de lo que Smotrich espera. Trump es el primer presidente de Estados Unidos que ha apelado abiertamente a los votos de los estadounidenses árabes y musulmanes que no estaban contentos con el apoyo incondicional de Estados Unidos a Israel en Gaza y se ha beneficiado de ellos. También llega con un mandato aislacionista tan fuerte como el de cualquier presidente desde el fin de la Guerra Fría. Además, cuando Trump fue presidente anteriormente, presentó un plan de paz para una solución de dos Estados en Israel, Cisjordania y Gaza, aunque era un plan que favorecía fuertemente a Israel.

El expresidente Donald Trump, izquierda, habla con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante una ceremonia en Jerusalén el 23 de mayo de 2017 Evan Vucci - AP

El martes estuve en una cena en Haifa con judíos israelíes y árabes juntos. Los invitados me dijeron que muchos israelíes judíos piensan que, como uno de los yernos de Trump es judío, está dispuesto a ser duro con los palestinos, mientras que muchos árabes israelíes piensan que Trump los beneficiará porque es el único lo suficientemente duro como para enfrentarse a Netanyahu y porque su otro yerno tiene un padre libanés-estadounidense. ¡Alguien se va a sentir decepcionado!

En cuanto a la diplomacia de Trump en Ucrania, conseguir que Putin acepte algún tipo de acuerdo de alto el fuego/paz que restablezca una frontera rusa con Ucrania puede ser el mayor desafío de todos, me dijo el experto en Rusia Leon Aron, del American Enterprise Institute, porque “Trump quiere la paz en Ucrania y Putin quiere la victoria”.

Putin, añadió Aron, no puede darse el lujo de volver al pueblo ruso después de que unos 600.000 de sus compatriotas hayan muerto o resultado heridos en Ucrania y decirles: “Ups, lo siento, después de todo no vamos a controlar Ucrania”. Putin no puede permitir que esta guerra termine en derrota. Pero Trump no puede aceptar una paz que parezca una derrota para Occidente. Entonces parecería un perdedor.

Si existe alguna posibilidad de un acuerdo mutuamente aceptable sobre Ucrania —un alto el fuego a largo plazo en términos generales sobre las líneas de batalla existentes a cambio de un levantamiento de algunas sanciones a Rusia y una membresía acelerada de Ucrania en la Unión Europea junto con garantías de seguridad pero no una membresía formal en la OTAN—, lo más probable es que sólo ocurra después de que Putin sufra más derrotas allí y Trump deje en claro que armaría a Ucrania aún más fuertemente si Putin no cede.

El hecho de que Putin haya tenido que contratar efectivamente 10.000 fuerzas norcoreanas para ayudar a luchar su temeraria guerra en Ucrania muestra dos cosas: cuánto miedo tiene de detenerse sin una victoria visible “y cuánto miedo tiene de una reacción social si se ve obligado a enviar a las trincheras a reclutas étnicos rusos de 18 años, especialmente de Moscú y San Petersburgo, donde vive la élite rusa”, dijo Aron, autor de Riding the Tiger: Vladimir Putin’s Russia and the Uses of War.

“Putin no está en posición de tener una guerra eterna”, concluyó Aron. “Se está quedando sin gente”. Todo esto quiere decir que si Trump es capaz de mantener a Ucrania en su posición actual en el campo de batalla durante 12 meses más, podría conseguir el acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania en un año, que prometió en la campaña terminar en un día.

El interior de una habitación en una casa dañada tras un ataque con drones en Odesa, en medio de la invasión rusa en Ucrania, el 10 de noviembre OLEKSANDR GIMANOV - AFP

Un gobierno de Trump podría hacer que se crucen una serie de líneas rojas nuevas y muy diferentes si se retira de la OTAN o expresa una menor voluntad de proteger a aliados de larga data.

Japón, Polonia, Corea del Sur y Taiwán tienen vecinos hostiles con armas nucleares y la tecnología y los recursos para construir armas nucleares ellos mismos. “No lo han hecho porque pensaron que no era necesario, porque creyeron que Estados Unidos los respaldaba, incluso en la pesadilla máxima de una guerra nuclear”, dijo Gautam Mukunda, el destacado experto en estrategia y profesor de Yale. “Piensen en eso por un segundo: tenían una fe tan total en Estados Unidos como aliado que durante décadas, literalmente, han apostado la existencia de su país a la palabra de Estados Unidos”. Agregó: “Teniendo en cuenta lo que Trump ha dicho sobre las alianzas, ¿podría algún líder extranjero responsable mantener esa apuesta?”.

Han visto lo que le pasó a Ucrania después de que devolviera a Rusia las armas nucleares estacionadas allí tras la caída de la Unión Soviética. Si estos países pierden la fe en la promesa de Estados Unidos —o si esa promesa se retira— y desarrollan sus propias armas nucleares, eso sería el fin del Tratado de No Proliferación Nuclear que ha limitado la proliferación de armas nucleares desde la Segunda Guerra Mundial. Eso borraría la madre de todas las líneas rojas.

Maro Rubio y Donald Trump, en un acto de campaña, el 4 de noviembre RYAN M. KELLY - AFP

En esta misma línea, dos de los principales candidatos para la política exterior de Trump, el senador Marco Rubio para secretario de Estado y el representante Michael Waltz para asesor de seguridad nacional, son abiertamente partidarios de la línea dura en relación con China y probablemente buscarán amplificar los planes de Trump de duplicar los aranceles comerciales a Pekín —otro eslogan que suena muy bien en la campaña electoral—. Pero China no se quedó de brazos cruzados ante esto de Trump antes, y no lo volverá a hacer. Recomiendo encarecidamente que ambos lean el artículo del 29 de julio en The Wall Street Journal sobre el gigante chino de las telecomunicaciones Huawei.

Comienza así: “Hace cinco años, Washington sancionó a Huawei, cortándole el acceso a las tecnologías avanzadas de Estados Unidos porque temía que el gigante de las telecomunicaciones espiara a los estadounidenses y sus aliados”. Y continúa: “Huawei tuvo problemas al principio, pero ahora ha vuelto con fuerza. Con el respaldo de miles de millones de dólares en apoyo estatal, Huawei se ha expandido hacia nuevos negocios, ha impulsado su rentabilidad y ha encontrado nuevas formas de reducir su dependencia de los proveedores estadounidenses. Ha mantenido su posición de liderazgo en el mercado mundial de equipos de telecomunicaciones”. Y ahora, añade, Huawei está “volviendo con fuerza en el mercado de los teléfonos inteligentes de alta gama, utilizando nuevos y sofisticados chips desarrollados internamente para quitarle compradores a Apple”.

Eso es lo que pasa con el mundo: siempre es mucho más complicado de lo que parece en la campaña electoral, y hoy más que nunca. O como se dice que observó el boxeador Mike Tyson: “Todos tienen un plan hasta que les dan un puñetazo en la cara”.

The New York Times