Últimos campeones y palmarés del Abierto de EE.UU. de tenis
A continuación los diez últimos campeones en hombres y mujeres del Abierto de Estados Unidos de tenis, que arranca el domingo en Nueva York; y el palmarés histórico
A continuación los diez últimos campeones en hombres y mujeres del Abierto de Estados Unidos de tenis, que arranca el domingo en Nueva York, y el palmarés histórico de este torneo de Grand Slam:
-- Palmarés masculino
- Últimos diez campeones:
2025: Carlos Alcaraz (ESP)
2024: Jannik Sinner (ITA)
2023: Novak Djokovic (SRB)
2022: Carlos Alcaraz (ESP)
2021: Daniil Medvedev (RUS)
2020: Dominic Thiem (AUT)
2019: Rafael Nadal (ESP)
2018: Novak Djokovic (SRB)
2017: Rafael Nadal (ESP)
2016: Stan Wawrinka (SUI)
- Los tenistas con más trofeos del US Open en la era Abierta (desde 1968):
1. Jimmy Connors (USA): 5 títulos (1974, 1976, 1978, 1982, 1983)
. Pete Sampras (USA): 5 títulos (1990, 1993, 1995, 1996, 2002)
. Roger Federer (SUI): 5 títulos (2004, 2005, 2006, 2007, 2008)
4. John McEnroe (USA): 4 títulos (1979, 1980, 1981, 1984)
. Rafael Nadal (ESP): 4 títulos (2010, 2013, 2017, 2019)
. Novak Djokovic (SRB): 4 títulos (2011, 2015, 2018, 2023)
7. Ivan Lendl (TCH/USA): 3 títulos (1985, 1986, 1987)
-- Palmarés femenino
- Últimas diez campeonas:
2025: Aryna Sabalenka (BLR)
2024: Aryna Sabalenka (BLR)
2023: Coco Gauff (USA)
2022: Iga Swiatek (POL)
2021: Emma Raducanu (GBR)
2020: Naomi Osaka (JPN)
2019: Bianca Andreescu (CAN)
2018: Naomi Osaka (JPN)
2017: Sloane Stephens (USA)
2016: Angelique Kerber (GER)
- Las tenistas con más trofeos del US Open en la era Abierta (desde 1968):
1. Chris Evert (USA): 6 títulos (1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1982)
. Serena Williams (USA): 6 títulos (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014)
3. Steffi Graf (GER): 5 títulos (1988, 1989, 1993, 1995, 1996)
4. Martina Navratilova (TCH/USA): 4 títulos (1983, 1984, 1986, 1987)
5. Margaret Court (AUS): 3 títulos (1969, 1970, 1973)
. Billie Jean King (USA): 3 títulos (1971, 1972, 1974)
. Kim Clijsters (BEL): 3 títulos (2005, 2009, 2010)