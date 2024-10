Un accidente lo dejó paralizado y ahora su vida cambió gracias a un implante que usa inteligencia artificial

Keith Thomas, un comerciante de 46 años de Long Island, Nueva York, sufrió un accidente que lo dejó sin movilidad del pecho hacia abajo. Gracias a un tratamiento experimental, que combina inteligencia artificial y neurociencia, casi cuatro años después pudo recuperar parte de sus movimientos y su sensibilidad. “Cada día logramos más y más”, se ilusionó.

El accidente que cambió la vida de Keith Thomas

En 2020, Keith Thomas sufrió un accidente que transformó su vida por completo. Estaba en la casa de un amigo y se arrojó a la piscina para practicar nado. Cayó en una zona de poca profundidad y sufrió una lesión grave en la médula espinal. “Me zambullí entre la parte profunda y la poco profunda... caí al fondo y me rompí el cuello. Me desmayé y no podía moverme”, contó Thomas en una entrevista con Fox News.

Fue trasladado de urgencia en helicóptero al hospital, donde la pandemia de COVID-19 complicó aún más su internación. “Fue extremadamente difícil y aislante”, recordó. Durante los primeros meses, apenas podía mover los brazos dos centímetros. Su vida había dado un giro drástico y su futuro parecía sombrío.

Un implante neuronal con inteligencia artificial le devolvió las esperanzas

En 2023, Thomas fue sometido a una cirugía pionera y experimental: le realizaron el primer procedimiento de “bypass neuronal doble” impulsado por inteligencia artificial. La intervención duró 15 horas y fue llevada a cabo en los Institutos Feinstein de Investigación Médica de Northwell Health, en Nueva York.

Durante la operación, los médicos, liderados por el neurocirujano Dr. Ashesh Mehta y el investigador principal Chad Bouton, implantaron cinco microchips en el cerebro de Thomas, dos en la zona relacionada con el movimiento y tres en la región encargada de la sensación del tacto.

“Este innovador ensayo clínico marca la primera vez que el cerebro, el cuerpo y la médula espinal se conectan electrónicamente para restaurar el movimiento y la sensibilidad de forma duradera”, explicó Bouton. El procedimiento combina la tecnología de IA con la capacidad natural del cerebro para controlar el cuerpo. Los microchips implantados se comunican con una computadora externa, que interpreta las ondas cerebrales de Thomas y transforma sus pensamientos en movimientos reales.

Keith Thomas con el equipo médico que lo operó y que lo trata Institutos Feinstein de Investigación Médica de Northwell Health

Este dispositivo, denominado “doble bypass neuronal”, actúa como un puente que envía las señales cerebrales directamente a los músculos y la médula espinal, salteando la zona dañada de la médula espinal. Gracias a esta tecnología, Thomas comenzó a recuperar movimiento en su brazo y también la capacidad de sentir el tacto en áreas en las que antes estaba anulado.

Los grandes logros de la recuperación de Thomas: ¿qué le espera en el futuro?

Desde la operación, Thomas se recupera a pasos agigantados. Uno de los momentos más importantes para él y para los médicos que lo tratan ocurrió meses después de la cirugía. “Keith sintió el contacto de la mano de su hermana por primera vez en tres años desde su accidente”, dijo Bouton, quien agregó que ese hecho fue muy emotivo para todos: “No había ni un solo ojo seco en el laboratorio”.

Otro gran logro fue que Thomas pudo duplicar la fuerza en su brazo afectado, un avance sorprendente dado el tiempo transcurrido desde su lesión. “Keith pudo recientemente sentir y levantar una taza de té hasta su boca y tomar un trago, sin ayuda alguna y usando solo sus pensamientos”, resaltó el especialista.

Keith Thomas en el momento que pudo volver a sentir un apretón de manos Institutos Feinstein de Investigación Médica de Northwell Health

Los médicos se muestran optimistas acerca del futuro de Thomas. Esperan que, a medida que siga usando esa tecnología, gane más movimiento y sensibilidad. El objetivo a largo plazo es que pueda recuperar suficiente movilidad para manejar su silla de ruedas motorizada por su cuenta.

“Quiero seguir progresando para vivir una vida más autónoma”, expresó Thomas, quien también espera inspirar a otros pacientes con parálisis a inscribirse en ensayos clínicos. “Si puedo ayudar a alguien más a través de este proceso, eso es lo que realmente quiero”, enfatizó.

Por su parte, el profesor Bouton destacó el potencial de la inteligencia artificial aplicada a la medicina. “Creemos que nuestro trabajo con IA y la interfaz cerebro-computadora revolucionará el tratamiento de la parálisis y otras condiciones en el futuro”, concluyó.

