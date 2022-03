Murió David Bennett, el primer paciente que recibió un trasplante de corazón de cerdo

WASHINGTON.- David Bennett, el paciente de 57 años con enfermedad cardíaca terminal que hizo historia como la primera persona en recibir un corazón de cerdo genéticamente modificado hace dos meses, falleció el martes por la tarde en el Centro Médico de la Universidad de Maryland, informó el hospital.

“Su condición empezó a deteriorarse hace varios días”, indicó el hospital, y precisó que el paciente pudo comunicarse con su familia en sus últimos días.

En esta fotografía proporcionada por la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, unos médicos muestran un corazón de cerdo que fue trasplantado al paciente David Bennett, el viernes 7 de enero de 2022, en Baltimore. (Mark Teske/Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland vía AP)

Bennett tenía una enfermedad cardíaca grave y había aceptado recibir el corazón de cerdo experimental después de que lo rechazaran de varias listas de espera para recibir un corazón humano.

El 31 de diciembre, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) otorgó una autorización de emergencia para la cirugía con la esperanza de salvarle la vida. Finalmente recibió el trasplante el 7 de enero.

“Antes de dar su consentimiento para recibir el trasplante, el Sr. Bennett fue completamente informado de los riesgos del procedimiento y que el procedimiento era experimental con riesgos y beneficios desconocidos”, dijo el hospital.

En esta fotografía difundida por la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, miembros del equipo de cirugía realizan el trasplante de un corazón de cerdo en el paciente David Bennett, el viernes 7 de enero de 2022, en Baltimore. Mark Teske - University of Maryland School of Medicine

El corazón trasplantado funcionó “muy bien durante varias semanas sin signos de rechazo”, afirmó ayer el centro médico.

Sin una causa “obvia” de la muerte

Al momento no está claro si su cuerpo rechazó el nuevo órgano. “No se identificó una causa obvia en el momento de su muerte”, dijo una portavoz del hospital citada por The New York Times.

Los funcionarios del hospital dijeron que no podían hacer más comentarios sobre la causa de la muerte, porque sus médicos aún no habían realizado un examen exhaustivo. Planean publicar los resultados en una revista médica revisada por pares.

El doctor Bartley Griffith, el cirujano que realizó el trasplante, dijo que el personal del hospital estaba “devastado” por la pérdida de Bennett. “Él demostró ser un paciente valiente y noble que luchó hasta el final”, dijo. “Bennett se hizo conocido por millones de personas en todo el mundo por su coraje y firme voluntad de vivir”.

El trasplante de corazón fue uno de una serie de procedimientos pioneros en los últimos meses en los que se utilizaron órganos de cerdos modificados genéticamente para reemplazar órganos en humanos. El proceso, llamado xenotrasplante, ofrece una nueva esperanza para decenas de miles de pacientes con riñones, corazones y otros órganos enfermos, ya que existe una escasez aguda de órganos donados.

Agencias AFP, Reuters y The New York Times