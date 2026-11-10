Un aliado de Trump elegido líder de los republicanos en la Cámara de Representantes

El congresista Jim Jordan, aliado de línea dura del presidente Donald Trump, fue elegido líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes el martes y derrotó a su colega conservador Steve Scalise tras la contundente derrota del partido en las elecciones de mitad de mandato.

Jordan, presidente del Comité Judicial de la Cámara, derrotó al actual líder de la mayoría por 106 votos contra 73, informaron medios estadounidenses, lo que lo coloca al frente de la bancada frente a la próxima mayoría demócrata.

Su liderazgo es el segundo lugar en importancia después del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson.

Johnson seguirá en su cargo hasta el término de esta legislatura. Anunció su renuncia tras el fracaso electoral republicano al perder el control del Congreso en las elecciones de la semana pasada.

Jordan, miembro fundador del ultraderechista House Freedom Caucus, se promocionó como el luchador que los republicanos necesitan para enfrentarse a los demócratas durante los dos últimos años de la presidencia de Trump.

Su victoria —celebrada por varios colegas de la Cámara en las redes sociales— representó un rechazo al liderazgo establecido, dado que Scalise había ocupado cargos de alto nivel entre los republicanos durante más de una década.

Ambos hombres son firmes aliados de Trump, pero el presidente no respaldó a ninguno de ellos.

Jordan, un excampeón de lucha que ha representado a Ohio en el Congreso desde 2007, construyó su reputación como un feroz crítico del establishment republicano.

Jordan también se destacó como el principal defensor de Trump en el marco de las investigaciones parlamentarias por los presuntos intentos del presidente para anular su derrota en las elecciones de 2020.