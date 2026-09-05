Un ambicioso Almeyda busca descifrar al genio Mohamed en la final de la Leagues Cup

En plena época dorada, Toluca buscará su sexto título bajo el mando de Antonio Mohamed el domingo, cuando dispute la final de la Leagues Cup 2026 ante un Monterrey renovado, que sueña con su primera conquista en la incipiente gestión del ambicioso Matías Almeyda.

Ya sean los Diablos del Turco Mohamed o los Rayados del Pelado Almeyda, la Liga MX volverá a tener un campeón de Leagues Cup luego de tres títulos acaparados por los clubes de la MLS.

En el partido preliminar, el América buscará quedarse con el tercer lugar como consuelo ante un León que tiene un aliciente adicional: clasificarse a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.

Al momento, hay ocho equipos mexicanos clasificados a la próxima Concachampions: Toluca, Cruz Azul, Tigres, Pumas, América, Guadalajara, Monterrey y Pachuca.

- Mohamed, el genio a vencer -

Toluca y Monterrey se medirán en el estadio Shell Energy, en Houston, a partir de las 20.15 locales (01.15 GMT del lunes).

A casi 100 días de su presentación como entrenador del Monterrey, el Pelado Almeyda ha puesto en una final a los Rayados, que han acumulado cinco años sin ganar un título a pesar de tener una de las nóminas más lujosas y potentes del fútbol mexicano.

"No es tan fácil, en tres meses, cambiar muchas cosas entre todos y poder competir por una final", dijo Almeyda.

En esta nueva versión del Monterrey, Almeyda ha despertado el instinto ofensivo de los Rayados. El argentino Lucas Ocampos anota y asiste. El belga Hugo Cuypers, recién fichado, es su mejor goleador en esta Leagues Cup.

"Nosotros tenemos ambiciones y ganas de ganar. Es un mensaje que llevo siempre conmigo", añadió el Pelado de cara a la final. "Iremos a competir por lo máximo que tiene el fútbol, que son trofeos".

Pero la revolución que Almeyda ha desatado en el Monterrey tendrá su primera gran prueba ante la mayor fuerza dominante del fútbol mexicano en la actualidad: el Toluca.

Han pasado casi 21 meses desde que el Turco Mohamed tomó el mando del club escarlata para restablecer su estirpe ganadora.

En 2025, su primer año juntos, el Turco y los Diablos ganaron cuatro títulos. Sumaron un quinto en 2026.

"Cuando ganamos la primera liga dije que teníamos que acostumbrarnos a este tipo de escenarios, y lo hemos logrado", comentó Mohamed. La Leagues Cup "es un trofeo que no lo tenemos, por eso estamos acá".

"El Turco es un genio", reconoció Almeyda. "Hace mucho tiempo está en México, conoce todo, y a medida que pasa el tiempo va queriendo cada vez más".

El Toluca llegó a la final con el extremo mexicano Alexis Vega como hombre clave, con 18 pases decisivos.

Los Diablos Rojos han sabido arreglárselas sin su goleador estrella, el portugués Paulinho, quien no ha jugado en el semestre por una lesión en la pantorrilla derecha.

Paulinho podría reaparecer el domingo en caso de necesidad, adelantó Mohamed, quien ha dado la titularidad al delantero uruguayo Federico Viñas, refuerzo para esta temporada después de jugar el Mundial 2026 con la Celeste.

- La ilusión del León -

A primera hora, el América y el León se enfrentarán también en el estadio Shell Energy desde las 17.00 locales (22.00 GMT).

El juego del consuelo le sabe a poco a las Águilas que, ahora dirigidas por el uruguayo Guillermo Almada, buscaban ganar la Leagues Cup después de las tres dolorosas eliminaciones que sufrieron durante la gestión del entrenador brasileño André Jardine.

En contraste, el León del DT argentino Javier Gandolfi sí encuentra un aliciente para subir al podio: clasificar a la próxima Copa de Campeones de la Concacaf.

Gandolfi consideró que el duelo contra las Águilas es "importantísimo" para La Fiera.

En caso de que el León pierda ante el América, el pase a la Concachampions será para el Tijuana, del entrenador uruguayo Sebastián "Loco" Abreu.