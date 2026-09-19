Un arranque fulminante de cinco carreras impulsa a los Yankees a un 9-2 sobre Diamondbacks

PHOENIX (AP) — Ben Rice conectó su 39° jonrón de la temporada, Gerrit Cole se convirtió en la primera selección global del draft con más victorias y los Yankees de Nueva York aprovecharon una primera entrada de cinco carreras para tomar el control temprano y vencer 9-2 a los Diamondbacks de Arizona la noche del viernes.

Los Yankees ganaron por octava vez en 10 juegos después de enterarse de que Aaron Judge, tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana, regresaría a la lista de lesionados por una distensión en la pantorrilla derecha. Nueva York, que ya aseguró un puesto en los playoffs, está a cuatro juegos de los Rays de Tampa Bay en el Este de la Liga Americana con nueve juegos por disputar.

Los D-backs han perdido tres seguidos y sus esperanzas de playoffs están en serios aprietos. Están a cinco juegos del último comodín de la Liga Nacional con ocho juegos restantes.

Los primeros cinco bateadores de Nueva York se embasaron ante el zurdo All-Star de los D-backs, el venezolano Eduardo Rodríguez, y un sencillo de dos carreras de George Lombard Jr. puso la pizarra 5-0. Lombard añadió un jonrón solitario en la sexta y terminó con tres carreras impulsadas.

Cole (9-9) se recuperó tras un par de aperturas en las que permitió siete cuadrangulares —la mayor cantidad que ha concedido en un lapso de dos juegos. Permitió dos carreras y cuatro imparables en seis entradas, y ponchó a seis.

Elegido primero por Pittsburgh en 2011, Cole consiguió su victoria número 162. Es una más que Mike Moore, seleccionado como número 1 por Seattle en 1981.

Rodríguez (15-7) eligió un mal momento para tener, posiblemente, su peor apertura de la temporada: necesitó 45 lanzamientos para conseguir tres outs, su cifra más alta en una primera entrada. Permitió siete carreras, cinco hits y otorgó cuatro bases por bolas en 5 1/3 entradas. ___

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