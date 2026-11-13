Un Cunningham soberbio lidera a Detroit y vence a Washington tras dos alargues en la NBA

Liderados por un asombroso Cade Cunningham, los Detroit Pistons vencieron 144-140 a los Washington Wizards este jueves en un electrizante duelo de la NBA que se decidió tras dos tiempos extra.

A continuación, las escenas más relevantes de una jornada de jueves en la liga norteamericana de básquetbol que solo tuvo cuatro partidos:

Cade Cunningham, colosal

Cade Cunningham se desbordó con 52 puntos ante unos Wizards que forzaron la prórroga en dos ocasiones con canastas decisivas en los segundos finales, pero no pudieron repetir la hazaña por tercera vez y los Pistons lograron una épica victoria a domicilio.

Cunningham se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en anotar 50 puntos y repartir 10 asistencias sin perder ningún balón, mientras que Ausar Thompson firmó un triple-doble con 17 puntos, 11 asistencias y 11 rebotes para Detroit.

Los Wizards tuvieron a tres titulares por encima de los 30 puntos —Trae Young, Anthony Davis y Alex Sarr—, pero no les alcanzó para evitar su sexta derrota consecutiva.

En un duelo de ida y vuelta con 20 cambios de liderazgo en el marcador, Detroit empezó lento pero logró una ventaja de doble dígito al inicio de la segunda mitad.

Washington la fue recortando poco a poco, pero los Pistons seguían aferrados a su ventaja cuando Cunningham recibió una falta con el marcador 119-118 y menos de dos segundos por jugar. Anotó ambos tiros libres, pero Trae Young clavó un triple con hielo en las venas sobre la bocina para forzar la primera prórroga.

Los Wizards avanzaron 128-121, pero Cunningham se negó a rendirse.

Anotó un triple a falta de 30 segundos para igualar el marcador y luego asistió a Duncan Robinson para lo que parecía ser otro triple. Sin embargo, la repetición de video mostró que Robinson tenía un pie sobre la línea, y Detroit se quedó solo con una ventaja de dos puntos.

Ese detalle resultó crucial, ya que Young asistió al número uno del último draft, AJ Dybantsa, quien forzó un segundo alargue con un tiro en suspensión tras detenerse en seco.

Cunningham anotó un disparo en fadeaway para poner una ventaja de cuatro puntos con 25 segundos por jugar y esta vez los Wizards no pudieron igualar por tercera vez. Young falló dos intentos de triple y Washington se conformó con dos tiros libres, pero no logró anotar en su última posesión.

Con su victoria, Detroit llega a un récord de 8 victorias y tres derrotas para situarse en el tercer lugar de la Conferencia Este. Washington, por su parte, está duodécimo también en el Este con marca de 4-9.

Los Sixers vuelven a remontar

En otro partido de este jueves, Tyrese Maxey lideró con 27 puntos la enésima remontada de los Philadelphia 76ers, que se sobrepusieron a un mal arranque y a la ausencia de LeBron James para vencer a los Toronto Raptors por 123-112.

Maxey añadió ocho asistencias y se combinó a la perfección con Joel Embiid, quien se retiró brevemente a vestuarios al principio por una molestia en la rodilla, pero regresó rápidamente para aportar 20 puntos.

Los Sixers llegaron a estar 17 puntos abajo en el primer cuarto, justo tras la salida de Embiid, pero reaccionaron para lograr su quinta remontada de doble dígito en lo que va de temporada.

"Lo aceptamos. Quiero decir, ha sido una victoria de profesionales, totalmente. Nos mantuvimos en el partido. No empezamos bien, pero fue un buen triunfo", dijo Maxey.

"Hemos jugado juntos los últimos siete años, así que más o menos sé dónde va a estar él, y él sabe dónde voy a estar yo, y eso es bueno para nosotros", añadió sobre su sociedad con Embiid, MVP de la NBA en 2023.

El veterano LeBron James, que cumplirá 42 años en diciembre, fue descartado por un problema en la parte baja de la espalda. Eso implicó más responsabilidad para el banquillo de los Sixers, que aportó 39 puntos, liderados por los 17 de Anfernee Simons.

Philadelphia se coloca con registro de 10-3 en el segundo lugar de la Conferencia Este, a solo medio juego de los Boston Celtics, líderes de la zona con récord de 10-2.