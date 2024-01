escuchar

Un sacerdote en Brasil generó polémica y descontento en las redes sociales luego de que se difundiera un video en el que se lo pudo ver cuando ofrecía una misa el pasado sábado 6 de enero y se quejaba de la decoración de la iglesia. El hombre criticaba a una pareja de novios que estaba por contraer matrimonio próximamente por un detalle en el pasillo central del templo. “Debe ser una pareja pobre”, se le escuchó decir en el clip que se hizo viral con rapidez.

El padre, identificado como José Raimundo Soares Diniz criticó la alfombra elegida por los novios para la iglesia y reprochó la calidad con que estaba hecha. En su opinión, el tapiz podía ser el causante de un accidente dentro del templo.

El hecho ocurrió en la iglesia Nossa Senhora de Santana, en Boquim, en el estado de Sergipe, en el noreste de Brasil. “No voy a dar la comunión aquí en la nave central, porque esta alfombra es resbalosa, porque no es una alfombra, es una cosa muy mala, se resbala. ¿Cierto?”, comenzó Diniz con la explicación que encendió la furia de muchos usuarios de redes sociales.

“Esa es la condición que tenían los novios, por desgracia. Nos damos cuenta de que son muy sencillos y que los arreglos son muy sencillos. Debe ser una pareja pobre”, agregó. Aquel comentario fue suficiente para que la comunidad digital lo tomara como una opinión profundamente irrespetuosa y escribieran mensajes de enojo en contra del sacerdote.

Un cura en Brasil se quejó de la decoración de la iglesia para una boda y generó revuelo Captura de video/TikTok/@istoearacaju

Por si fuera poco, antes de la comunión, el cura manifestó que “era necesaria una decoración decente” para evitar accidentes durante la celebración de los rituales. “A partir de hoy tomo una decisión. Si no pueden hacer una decoración decente, no la hagan, pero aquí ya no, porque quiero evitar accidentes”, sostuvo.

Tras la polémica generada en redes sociales por la supuesta discriminación del sacerdote hacia la pareja, el hombre se vio obligado a grabar un video donde pedía disculpas por lo sucedido y aclaraba que en ningún momento tuvo la intención de cuestionar o menospreciar las decisiones del futuro matrimonio.

“Pido perdón públicamente a la familia de los novios, y a las personas que difundieron este video, si los lastimé, si no fui comprendido, entendido o si pronuncié palabras que hirieron a alguien”, expresó Diniz, que luego se excusó con el obispo la Diócesis, en un clip que también se difundió en las redes.

De acuerdo con las palabras del sacerdote, jamás tuvo la intención de discriminar a la pareja y tampoco referirse a ellos como “pobres” y que, en sintonía con su vocación, el deber de un sacerdote era defender a las personas que no cuentan con recursos económicos. “Cuando dije que debían ser personas sencillas o pobres, no estaba discriminando a nadie. Después de todo, mi vida como sacerdote es recibir y defender a los pobres”, expresó.

El mensaje en rede sociales de Parroquia Nossa Senhora de Santana en apoyo al cura Instagram/@pssantanaboquim

Por otra parte, este miércoles, la Parroquia Nossa Senhora de Santana publicó en sus redes sociales un mensaje en que informaba que estaba al tanto de la viralización del video y su contenido y dio su respaldo al cura.

Como suele suceder con este tipo de publicaciones, miles de personas se hicieron eco del video y lo replicaron, lo que le dio a muchos la oportunidad de manifestar su opinión y rechazar la conducta del párroco.