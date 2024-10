Emigró a EE.UU. sin papeles, le fue infiel a su pareja y ella lo entregó a las autoridades en la frontera

Las redes sociales son una fuente inagotable de historias que llaman la atención de los usuarios. Un episodio que parece haber salido de una telenovela se conoció en los últimos días. Se trata de la historia de una joven mexicana que descubrió que su pareja le era infiel y decidió devolverlo a su país de origen, ya que el hombre había ingresado a Estados Unidos como indocumentado y residía en el país de manera ilegal.

La mujer, que se hace llamar en TikTok “Montse”, contó que se enteró de la infidelidad de su pareja tras volver de un viaje y que decidió cobrar venganza de una manera drástica.

Montse compartió un video en TikTok en el cual relató la historia de cómo convenció a su pareja para viajar hasta la frontera de Estados Unidos con México, para enviarlo de vuelta a su país natal.

Descubrió que su pareja le era infiel y tomó una tajante decisión

La mexicana narró que descubrió la infidelidad de su pareja cuando intentaba enviarse algunas fotos desde el celular de él a su teléfono y, sin esperarlo, halló chats del hombre a otra mujer, en la aplicación Snapchat.

La mujer afirmó que generalmente los mensajes en esa plataforma suelen desaparecer, pero algunos habían quedado guardados y, al revisar el celular, se dio cuenta de que él la estaba engañando.

“Yo me acuerdo de que vi el nombre y me metí en sus contactos y sí estaba, estaba bien descarado eso, y ya me di cuenta entonces me fui al baño así a llorar, estaba llorando, estaba bien enojada y la verdad yo estaba pensando: ‘esto no se puede quedar así, yo necesito venganza’, yo quería venganza la verdad y yo estaba pensando ¿qué puedo hacer?”, dijo.

Montse aseguró que tras reflexionar sobre lo ocurrido, pensó en enfrentarlo directamente, pero concluyó que no sería suficiente, ya que gracias a ella él pudo entrar a Estados Unidos y trabajar en busca de una mejor calidad de vida. Así que pensó que si lo enfrentaba, probablemente se iría con la otra mujer.

Por este motivo, planeó una estrategia para devolverlo a México, sin que él se diera cuenta. Ya que así no podría volver a ingresar a Estados Unidos, porque no cuenta con los documentos de migración correspondientes.

La joven planeó una venganza y engañó al hombre para que viajara con ella hasta la frontera de Estados Unidos con México Captura TikTok: @monts.user555

La joven, quien sí tiene sus documentos migratorios en regla y podía regresar a territorio estadounidense sin problema, le propuso a su pareja que fueran a San Antonio para visitar el parque de diversiones Six Flags al día siguiente, ya que él no trabajaba. Aprovechó para salir de noche y llegar temprano, y le dijo que ella manejaría para asegurarse de que no se diera cuenta de que iban rumbo a Laredo, en lugar de San Antonio.

“Le dije ‘yo manejo porque no es mucho tiempo, tú duérmete para que descanses’ y yo me acuerdo de que cuando pasamos el primer chequeo, ya íbamos a llegar y yo iba pensando, ¿estará bien?, ¿estará mal?, pero yo me acordé de los mensajes y me daba un coraje, se los juro que yo tenía un coraje y decía ‘qué bueno que estás haciendo esto’ yo misma me echaba porras porque pensaba ‘no, qué mal pedo’, pero dije, pues yo lo traje, yo lo regreso”, narró en el video viral.

Montse contó que durante el trayecto, iba mezclando dudas y coraje. Finalmente, llegaron al primer control fronterizo sin problemas. Sin embargo, en el segundo punto de revisión, donde ya estaban en la frontera con México, el hombre se dio cuenta de lo que sucedía y empezó a preguntarle “¿por qué le hacía esto?”. Sin embargo, la joven no le respondió y, por el contrario, migración lo hizo bajar del automóvil, sin la posibilidad de regresar a Estados Unidos y le dejó 50 dólares con un mensaje.

“Le dije: ‘Tú quieres ser un cabrón, pues sé un cabrón, pero inicia de cero y vente tú (a Estados Unidos), y que ella te traiga, no sé, pero, pues a mí no me vas a utilizar (...) si quieres ser un cabrón, sé un cabrón y ahorita te dejo acá”, cerró.

LA NACION