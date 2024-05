Un enjambre de grillos caníbales invade una casa en Nevada: los trucos para repelerlos de manera natural

Escuchar

Los videos en redes sociales que muestran las casas y caminos de Nevada, en EE.UU., invadidos de insectos, han generado preguntas acerca de cómo eliminarlos. Estos grillos “caníbales”, llamados mormones, se mueven como un enjambre y pueden causar daños a las plantaciones y jardines. Sin embargo, existen trucos para repelerlos de manera natural y sin dañar a otras especies.

Una guía de la Facultad de Agricultura, Biotecnología y Recursos Naturales, de la Universidad de Nevada en Reno, explica que los grillos mormones no son verdaderos grillos, “son saltamontes americanos de alas cortas y con respaldo de escudo que se parecen a saltamontes gordos que no pueden volar”. Como adultos, estos insectos miden entre tres y cinco centímetros de largo.

Los grillos mormones, cuyo nombre científico es Anabrus simplex, han sido un problema en los últimos años para los residentes de Nevada. Estos insectos terrestres no voladores, nativos del oeste de los Estados Unidos, se alimentan de plantas herbáceas perennes (hierbas), pastos, arbustos y cultivos forrajeros nativos, lo que reduce la alimentación para el pastoreo de la vida silvestre y el ganado, advierten los especialistas.

Los grillos mormones invaden Nevada: por qué son “caníbales”

La guía de la Universidad también señala que estos insectos, en grandes cantidades, pueden contribuir a la erosión del suelo, la mala calidad del agua, el agotamiento de nutrientes de la tierra y potencialmente causar daños a los ecosistemas de pastizales y cultivos. “La sequía fomenta los brotes de grillos mormones, que pueden durar varios años (históricamente, de cinco a 21 años) y causar pérdidas económicas sustanciales”, explican.

Un estudio de estos insectos y su forma de alimentarse, que se publicó en la primera edición de Proceedings of the National Academy of Sciences, mostró que algunos especímenes se comieron entre ellos. “Los insectos mismos proporcionaron una fuente importante de estos nutrientes, y el canibalismo estaba muy extendido”, describieron los investigadores.

En otras pruebas, los científicos obstaculizaron intencionalmente la movilidad de algunos de los grillos y descubrieron que los más lentos eran los que tenían más probabilidades de ser comidos.

Trucos naturales para repeler a los grillos mormones

La guía de la universidad también da algunas formas para evitar que lleguen a las plantaciones y los jardines. “Siempre que sea posible, los propietarios pueden erigir una cerca o barrera resbaladiza”, la misma puede ser elaborada con alambre de gallinero cubierto herméticamente con láminas de plástico, ya que normalmente los grillos mormones no pueden trepar por una barrera colocada en posición vertical y no vuelan.

Si algunos grillos entran en una casa o edificio, es posible aspirarlos y guardarlos en una bolsa desechable. Sellar la bolsa y llevarla a la basura.

Entre otros trucos naturales se destacan:

Manipulación del hábitat: alterar el medio ambiente puede desalentar las poblaciones de grillos. Los depredadores naturales incluyen aves silvestres y aves de corral. Introducir enemigos naturales de los grillos, como arañas, pájaros y ciertos tipos de saltamontes, puede favorecer al control de la población. Eliminar el exceso de vegetación y escombros cerca de edificios y jardines para eliminar escondites y zonas de reproducción también puede ayudar.

Repelente natural: para obtener un repelente natural de grillos, se puede preparar un spray de chiles picantes frescos y/o chile en polvo mezclado con dos tazas de agua y unas gotas de jabón para platos. Con guantes protectores, gafas y una mascarilla, se deberá rociar a (pero no directamente sobre) las hojas de las plantas y el suelo. También se pueden agregar dientes de ajo machacados a la mezcla.

Plantas: para evitar que se coman las platas, los expertos sugieren colocar algunas fijadoras de nitrógeno, que extraen gas nitrógeno del aire y lo almacenan en sus raíces. Estos incluyen guisantes, frijoles y legumbres. Plantar ajo, trébol, cilantro, batatas y guisantes de olor en el jardín también puede irritar a los grillos y ahuyentarlos.

