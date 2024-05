Temporada de serpientes en Texas: recomendaciones de expertos y trucos caseros para mantenerlas lejos de tu hogar

Escuchar

Comenzó la temporada de serpientes en el estado de Texas, Estados Unidos, y los especialistas brindan una serie de recomendaciones para prevenir la presencia de estos animales en los hogares domésticos. Con el inicio de la primavera boreal, los centros de salud comienzan a recibir mayor cantidad de personas con mordeduras de víboras. Este es un truco casero que se puede implementar para mantener lejos a estos reptiles de casa.

El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas brinda información a la población sobre qué hacer en caso de ver una serpiente. “Las víboras desempeñan una función muy valiosa en el medio ambiente, incluyendo las venenosas. No son depredadoras de humanos y no lo perseguirán, de hecho, habitualmente huyen o escapan si les da la oportunidad. El peligro aparece cuando se les sorprende o arrincona”, afirman en su página web.

Las autoridades de Texas piden a la población que no maten víboras (Fuente: Vertebrate Zoology )

Y agregan: “La mayoría de las mordidas se dan porque las personas toman riesgos innecesarios o imprudentes con víboras venenosas. Cuando se percate de que hay una víbora cerca, no se mueva hasta saber dónde está. Permita que la víbora se aleje. Si debe moverse, aléjese lenta y cuidadosamente de la víbora. Pero por favor, no la mate”. Además, recomiendan no tocar a estos animales aun cuando ya están muertos, ya que, se han reportado casos de mordeduras al inyectar veneno debido a contracciones involuntarias de los músculos.

¿Dónde es más probable encontrar a una serpiente?

Es fundamental saber que a las víboras les gusta el pasto alto, las riberas y los espacios húmedos. Durante la primavera, la población de Texas debe tener especial cuidado al caminar por estas zonas y prestar atención a troncos y rocas, entre los cuales estos animales puedan camuflarse. Se recomienda usar calzado pesado, pantalones y botas a prueba de víbora para reducir el riesgo.

Las serpientes venenosas también cumplen funciones importantes para el ecosistema

Trucos caseros para mantener a las serpientes lejos de los hogares

Existen cuatro tipos de serpientes venenosas en el estado de Texas: serpientes de coral, cabeza de cobre, boca de algodón (mocasines de agua) y serpientes de cascabel. Las autoridades locales recomiendan tomar una serie de medidas básicas para evitar que estos animales entren a los hogares y tengan contacto con niños o mascotas, quienes podrían ser los más vulnerables frente a una picadura.

En primer lugar, se debe evitar dejar agua o comida fuera de la casa, ya que, esto atrae a la vida silvestre. Las pilas de rocas, maderas y otros materiales funcionan como madrigueras para las víboras. Es fundamental revisar que tanto los patios como los techos se encuentren despejados y que no haya grietas en ellos, por donde puedan esconderse estos reptiles. Por último, se debe cortar el pasto y evitar las malezas.

Consejos para evitar que las serpientes entren en las casas

De acuerdo con House Digest, también hay algunos ingredientes caseros que se pueden utilizar para mantener lejos a las serpientes.

Menta : un truco es comprar algunas plantas y sembrarlas cerca del jardín.

: un truco es comprar algunas plantas y sembrarlas cerca del jardín. Aceite de canela y clavo : se puede hacer un spray para rociar en el jardín con una mezcla de una taza de agua con ¼ taza de aceite de canela y ¼ taza de aceite de clavo.

: se puede hacer un spray para rociar en el jardín con una mezcla de una taza de agua con ¼ taza de aceite de canela y ¼ taza de aceite de clavo. Ajo: otro truco son las plantas de ajo, que pueden esparcirse en todo el espacio para mantener a las serpientes alejadas.

A dónde llamar en caso de ver una serpiente

Si las personas encuentran estos animales dentro de sus casas o patios, deben llamar al Departamento de Parques y Vida silvestre de Texas al teléfono 210-688-6444 o contactarse a través de su página web oficial.

En caso de una mordedura, se deben retirar anillos, pulseras, zapatos o cualquier objeto que pueda comprometer la circulación sanguínea. Además, se necesita restringir el movimiento de la persona, así como no tocar la herida ni realizar torniquetes. Estos reptiles aprovechan para salir de sus madrigueras en los meses de mayo y abril con el aumento de las temperaturas que calientan la tierra.

