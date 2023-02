Un experto en viajes revela cuál es la bebida que los niños no deben tomar en un avión

escuchar

A la hora de subir a un avión con niños varias situaciones pueden salir mal, sobre todo porque se trata de un entorno limitado para ellos. Sin embargo, millones de personas en el mundo pasan por la experiencia, y algunos hasta tal punto, que se convierten en verdaderos especialistas. Una familia que lleva 16 años como turistas frecuentes brinda consejos para ayudar a los padres menos experimentados a perder el miedo a volar con todos los integrantes a bordo.

Mark y Jocelyn Wolters tienen dos hijos: Caleb y Liam. El primero se subió a un avión por primera vez cuando tenía seis semanas de vida, lo cual hizo que sus papás pudieran descubrir en primera persona qué hacer y qué no cuando se trata de trayectos largos.

Mark Wolters con su hijo Caleb, que viaja en avión desde que tiene seis semanas de vida Instagram/woltersworld

Estos consejos, al igual que sus aventuras por el mundo, aparecen habitualmente en su canal de Youtube, Wolters World. Sin embargo, en esta ocasión compartieron específicamente para un medio, Sun Travel, un consejo completamente desestimado por la mayoría de los adultos que viajan con niños.

Mark Wolters explicó que los chicos pueden llegar a ponerse muy molestos en un avión debido a la deshidratación, y sugirió que los padres deben estar siempre atentos a ese tema. Sin embargo, aquí es donde hizo la diferencia con su consejo: no todas las bebidas son buenas. Algunas, comentó, podrían tener un efecto para nada deseado.

Los pequeños deben permanecer hidratados para evitar problemas durante y después del viaje. Esta situación “significa más idas al baño o cambios de pañal, sí, pero la hidratación, especialmente en vuelos largos, es clave para lidiar con el jet lag y ayuda a que tus hijos pequeños se sientan mejor cuando aterrices”, detalló el creador de contenido, que recomendó especialmente darles a los niños agua o jugo de manzana durante el vuelo. No obstante, aquí es donde remarcó evitar dos populares bebidas: “Un no definitivo al jugo de naranja y un no a las gaseosas, porque suelen causar deshidratación”.

¿Qué pasa si un chico se deshidrata en un avión?

Según el experto, los niños pueden sentirse molestos y cansados si no toman suficientes líquidos durante un vuelo.

Como ya se adelantó, dado que la ingesta frecuente de líquidos deriva en más visitas al baño con ellos, aquí apareció otro consejo importante del turista profesional: sentarse en la parte trasera del avión. “Estarás cerca de los sanitarios. Eso siempre es bueno con los más pequeños, sobre todo si les estás enseñando a dejar los pañales”, compartió.

Los miembros de la familia Wolters se consideran turistas profesionales, tanto adultos como niños Instagram/woltersworld

Otra ventaja de sentarse en la parte trasera del avión es que el ruido del motor ayudará a los niños a conciliar el sueño. Por lo tanto, al contrario de lo que suele indicarse, Wolters sugiere evitar reservar asientos en las primeras filas de la nave.

¿Cómo es la deshidratación en niños?

De acuerdo con Healthy Children, un sitio web dedicado a la crianza de los hijos, con respaldo de más de 67 mil pediatras, un niño bien hidratado tendrá buen humor y memoria.

Por el contrario, cuando se presenta deshidratación, los pequeños juegan menos de lo habitual y tienen actitudes apáticas. Otras señales que indican este malestar es que orinan con menos frecuencia, presentan la boca seca y tienen menos lágrimas al llorar.

Para evitarlo, Healthy Children insta a evitar jugos, leches saborizadas, leche vegetal, bebidas endulzadas con artificiales, bebidas azucaradas y con cafeína. La recomendación es que los niños se hidraten solo con agua natural o con leche tradicional vacuna.

