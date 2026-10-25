Un explosivo spot sacude la campaña de EE.UU.: la madre distanciada de su hija candidata que llama a no votarla

WASHINGTON.- El anuncio publicitario más explosivo de la campaña para las elecciones de medio término en Estados Unidos apareció el lunes por la noche en redes sociales, en medio de la cerrada disputa por la gobernación de Ohio. En el video de un minuto, la madre de la candidata demócrata Amy Acton, que está distanciada de su hija por un caso de abusos por parte de un padrastro, calificó a la postulante de “mentirosa”, y llamó explícitamente a los habitantes del estado a no votarla en su duelo con el republicano Vivek Ramaswamy.

La polémica por el spot -que el propio Ramaswamy confirmó el martes que provenía de su campaña- escaló con el correr de los días, y generó una defensa del presidente Donald Trump, divisiones entre los republicanos -muchos se desmarcaron- y el respaldo del exmandatario Barack Obama a Acton al acompañarla en un acto de campaña en Cleveland, el sábado.

President Obama on Governor candidate Vivek Ramaswamy's (R-OH) controversial campaign ad: "There is no line he will not cross. No low he will not sink to...there is a decency we should expect out of our public officials." pic.twitter.com/st6Q4pa5lK — CSPAN (@cspan) October 24, 2026

“Hemos visto que no hay límite que no esté dispuesto a cruzar, ni nivel tan bajo al que no sea capaz de descender, con tal de ponerse bajo los reflectores”, disparó Obama sobre Ramaswamy durante el mitin.

“No sé qué ocurrió para que los estándares de comportamiento hayan caído tan bajo, hasta el punto de que alguien pueda emitir un anuncio así. Uno debería tener algo en su interior que le dicte que ningún cargo merece caer tan bajo”, añadió el exmandatario, que en los últimos días se involucró de lleno en la campaña para impulsar a los candidatos demócratas de cara a los cruciales comicios del 3 de noviembre próximo.

#OHPol: "My name is Donna Arthur, and I am Amy Acton's mother ... I love my daughter, but when I saw her lying about her opponent, it's not easy for a mother to say this, but Amy has a serious problem. She is a liar."



Vivek Ramaswamy and Rob McColley are up with this new #OHGov… pic.twitter.com/HhSDzwagpW — AdImpact Politics (@AdImpact_Pol) October 22, 2026

En el polémico anuncio, Donna Arthur se presenta como la madre de Amy Acton, una médica e investigadora que fue directora del Departamento de Salud de Ohio que ahora busca arrebatar a los republicanos la gobernación del estado.

“Ayudé a crear uno de los dos primeros programas de atención a víctimas de abuso sexual en Estados Unidos. Adoro a mi hija, pero al verla mentir sobre su oponente, y no me resulta fácil decir esto como madre, debo admitir que Amy tiene un problema grave: es una mentirosa”, afirma Arthur en el spot.

“Miente sobre su pasado. Afirma que creció viviendo en una carpa, pero nada de eso es cierto. Ha mentido toda su vida. Mi hija necesita ayuda, y si ella misma la necesita, no podrá ayudarlos a ustedes. Las personas pueden cambiar, pero primero deben decir la verdad, y mi hija todavía no lo hace. No voten por personas que mienten. No permitan que se convierta en su gobernadora. Si creen que ella mejorará sus vidas, se están engañando a sí mismos. La situación solo empeorará”, advirtió a los votantes del estado del Medio Oeste norteamericano.

Acton nunca esquivó su trágica historia familiar. No ve a su madre desde que tenía 12 años, momento en que Arthur perdió la custodia de sus dos hijos luego de que su segundo esposo, Cledith Arthur, fuera acusado formalmente e imputado por un jurado de abusar sexualmente de la niña, ahora candidata demócrata. Acton y su hermano fueron retirados del hogar de la pareja.

Ohio Gov. candidate @amyacton (D) on opponent Vivek Ramaswamy (R) campaign ad: "Now my opponent has chosen to exploit intentionally my childhood to save his struggling campaign, but it's not going to work." pic.twitter.com/ND8Bm9v7sD — CSPAN (@cspan) October 24, 2026

“Ahora mi oponente ha elegido explotar intencionalmente mi infancia para salvar su campaña en apuros, pero no va a funcionar”, desafió Acton en el mitin en Cleveland. Las encuestas muestran una disputa cerrada entre ella y Ramaswamy.

La candidata también relató que, durante su infancia, ella y su hermano “sufrieron muchos abusos y negligencia”, que se mudaron “innumerables veces” y que llegaron a “vivir en una carpa en pleno invierno”, uno de los hechos que su madre desmiente en el anuncio.

“Mi hermano y yo tuvimos una madre que atravesaba muchas dificultades. Sufrimos mucho abandono y abuso”, había dicho Acton en otro evento el miércoles, cuando le mencionaron el anuncio de campaña. “La razón por la que hablo de mi infancia es, sencillamente, porque me di cuenta de que podría dar esperanza a otras personas, demostrando que es posible salir de ciertas circunstancias”, añadió.

Ramaswamy recibió fuertes críticas por la difusión del spot, incluso de las propias filas republicanas, aunque tanto Trump como el vicepresidente JD Vance respaldaron la decisión de continuar con su emisión.

Trump defends Vivek Ramaswamy ad against Amy Acton: "Let's say my mother called me a liar. These guys would get the advertisement of the year. They would consider this to be the single greatest ad in history." pic.twitter.com/ihWFq5Ipow — TheBlaze (@theblaze) October 23, 2026

Durante la semana, Trump se pronunció en actos y en redes sociales sobre la polémica. Dijo que Ramaswamy debía continuar con la transmisión del controvertido spot, y también criticó al gobernador de Ohio, el republicano Mike DeWine, quien lo calificó como “profundamente inquietante”. Recordó las dolorosas experiencias de víctimas de violación con las que trató como fiscal de condado y fiscal general del estado.

El jueves, el gobernador señaló a los periodistas en Columbus que era “un error difundir” el anuncio y que “instaría” a la campaña de Ramaswamy a que lo retirara. Acton formó parte en el pasado de la administración de DeWine como funcionaria de salud.

El gobernador de Ohio, Mike DeWine, en Washington. Allison Robbert - FR172296 AP

“Él sugirió firmemente que Vivek debería retirar el anuncio”, escribió Trump en un largo posteo en su red Truth Social. “Probablemente quiere que gane un demócrata, y ciertamente no quiere a alguien que haga un trabajo mucho mejor del que él es capaz. Yo, por otro lado, le sugerí a Vivek que lo mantenga y que deje que todos escuchen a la madre de una candidata defectuosa, deshonesta e incapaz, explicar cómo su hija es un desastre que, de manera incontrolable, miente, hace trampa y roba”, completó.

Vivek Ramaswamy put up a very powerful Ad about a mother saying that her daughter, Amy Acton, who is running for Governor of Ohio, is a liar, and much worse. The Press, in a concerted and well coordinated attack, is trying to get Vivek Ramaswamy to “take down the Ad.” Frankly,… pic.twitter.com/mAYOatrRs3 — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 22, 2026

Vance también defendió el anuncio, al afirmar que los republicanos que lo han criticado deberían “dejar de quejarse”. El senador republicano John Husted, de Ohio, quien busca la reelección, señaló que “no hubiera emitido ese anuncio”.

La congresista saliente Nancy Mace, de Carolina del Sur, calificó el anuncio como “el más vergonzoso, repugnante y ofensivo de esta temporada electoral”, mientras que el secretario de Estado de Ohio, el republicano Frank LaRose, declaró a una cadena local que “probablemente no emitiría un anuncio así”, pero que cada candidato tenía “la libertad de tomar sus propias decisiones”.

En medio de la polémica, el sábado el equipo de campaña de Ramaswamy empezó a difundir una versión más breve del anuncio, de 30 segundos, al reducirla a la mitad. En la semana informaron que tenían previsto destinar 4 millones de dólares a la difusión del spot.

La campaña de Acton proporcionó documentación, que incluyó registros judiciales e informes de los medios de la época, que corrobora su relato de que ella y su hermano fueron retirados del hogar de su madre después de que Cledith Arthur fuera detenido e imputado en 1978, acusado de la violación de una menor de 13 años.

La detención se produjo tras una denuncia presentada ante la policía por el padre biológico de Acton, Gerald Stearns.