Escuchar

Una mujer de Maryland enfrentó una situación bastante atípica tras la muerte de un familiar, al que dejó de ver hace varias décadas. Cierto día, recibió la llamada telefónica de unos abogados, quienes le pidieron que vaciara la propiedad de su pariente, que residía en Virginia. La heredera, que prefirió mantenerse en el anonimato, recogió todas las pertenencias y las llevó a una casa de subastas.

“Ella no sabía que él vivía allí”, dijo Dawn Bunting, propietaria de Bunting Online Auctions and Market. “Dijo que él se fue de Nueva York hace 40 años y que no había hablado con él”. Entre las cosas que la beneficiaria llevó a vender había tarjetas de beisbol, trenes y otros artículos, entre ellos, una lata antigua de café Folgers, la cual guardaba un secreto: fajos de miles de dólares.

“¡Todos gritamos! ¡Luego me senté y lo conté todo! Cada US$10.000 gritaba... otros US$10.000 Todos venían y miraban periódicamente hasta que terminara”, dijo Bunting a DC News Now. El dinero estaba escondido adentro de una lata de café, dividido entre varios sobres de papel, al fondo de un cargamento de trenes viejos.

“La caja de trenes y piezas de tren permaneció en un rincón de nuestro almacén durante 4 o 5 semanas, hasta que uno de nuestros empleados tuvo la oportunidad de examinarla más a fondo y empezar a sacar los trenes para agruparlos”, contó la dueña de la casa de subastas: “Pensó que podría haber trenes debajo de lo que parecía un relleno de papel, que eran sobres bancarios con billetes de cien dólares”.

Más de US$60 mil fueron descubiertos adentro de una lata vieja de café Captura @buntingonlineauctions / Instagram

Cuando Bunting descubrió que había US$61.000 escondidos en la lata de café, le llamó a la propietaria para decirle que necesitaban verla en la casa de subastas. “Cuando ella vino, lo teníamos en esta bolsa y simplemente lo tiramos y ella se sorprendió. Se quedó sin palabras”. La dueña del negocio reveló que la heredera estaba feliz de descubrir que entre los artículos de su tío había también dinero en efectivo; sin embargo, nadie sabe la razón de que tantos billetes estuvieran metidos en sobres.

La dueña de una casa de subastas encontró miles de dólares escondidos Captura Fox 10 Phoenix / YouTube

Al parecer, la mayoría de los papeles son de 2013. “Creemos que era una persona cuyos padres habían vivido la Gran Depresión y no confiaban en los bancos. No tenemos forma de saber si eso es cierto, es solo nuestra mejor suposición. Mucha gente de esa época que perdió todo su dinero en los bancos cuando colapsaron tienden a tener dinero escondido en sus casas”, señaló Bunting.

La dueña del dinero guardó todos los fajos de billetes y salió del edificio con total seguridad, ya que tanto la propietaria de la casa de subastas como sus empleados acordaron mantener el descubrimiento en secreto, hasta que la mujer heredera estuviera fuera de peligro.

Una mujer descubrió que había heredado miles de dólares @buntingonlineauctions / Instagram

La dueña de la casa de subastas contó que con frecuencia encuentran cosas raras e inesperadas en los objetos que les llevan a consignación, pero que jamás habían tenido una experiencia como esa, por lo que tienen planeado producir una serie con las situaciones más extrañas que han vivido. Bunting Online Auctions realiza subastas todos los jueves a las 19 hs, tiempo local.

LA NACION