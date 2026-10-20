Un guatemalteco condenado a 30 años por la muerte de 53 migrantes en un camión en EEUU

Un guatemalteco fue condenado este martes a 30 años de prisión por la muerte de 53 migrantes que viajaban hacinados en el remolque de un camión en Estados Unidos, en 2022, informó la Fiscalía.

Se trata de la tercera condena en este caso en el país. En 2025, los mexicanos Felipe Orduña Torres, considerado el líder de una organización de tráfico de migrantes, recibió cadena perpetua, y Armando González Ortega, sindicado como un organizador, fue condenado a 83 años de prisión.

"Rigoberto Miranda Orozco, el acusado sentenciado hoy, fue una pieza clave en esta organización de tráfico de migrantes que causó la muerte de estas 53 personas", dijo a la prensa Justin R. Simmons, fiscal federal para el Distrito Oeste de Texas.

Miranda fue extraditado desde Guatemala para enfrentar a la justicia estadounidense.

"Creía que podía salirse con la suya, que podía esconderse en otro país. Ahora sabe que no es así. Porque pasará los próximos 30 años en una prisión estadounidense", aseguró Simmons en una conferencia de prensa en San Antonio, tras conocerse la decisión judicial.

En junio de 2022 al menos 64 migrantes, entre ellos ocho niños y una mujer embarazada originarios de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, viajaban en un remolque sin ventilación en Texas, tras haber cruzado la frontera con México.

El aire acondicionado del camión no funcionaba correctamente y la temperatura en el interior se elevó durante el trayecto hacia el norte. El vehículo fue hallado en San Antonio, Texas.

Al final del viaje, 48 de los migrantes, incluida una mujer embarazada, estaban muertos. Dieciséis fueron trasladados a hospitales, donde cinco de ellos fallecieron. Solo 11 sobrevivieron.

-Cinco esperan sentencia-

El fiscal Simmons aseguró que, a las pocas semanas de lo ocurrido, Miranda ya estaba organizando viajes para otros migrantes, "pese a saber que las personas que había trasladado anteriormente habían muerto en ese remolque".

Según detalló el fiscal general adjunto Tysen Duva, "en total, nueve miembros de esta organización de tráfico de personas han sido sentenciados en Estados Unidos por su participación en esta atrocidad. Otros diez en Guatemala".

Cinco aguardan por su condena en Estados Unidos y uno está prófugo. La sentencia para el conductor del vehículo, el estadounidense Homero Zamorano Jr., debería conocerse en diciembre, detalló Duva.

Las pruebas de este caso mostraron que cada migrante que viajó en el camión pagó entre 12.000 y 15.000 dólares para cruzar, dijo la Fiscalía.

El fiscal general de Guatemala, Gabriel García Luna, presente en la conferencia, dijo que su país se comprometió a ir al "corazón de estas redes, para perseguir no solo al chofer sino al que organiza, financia, cobra y al que se enriquece".

"Vamos a seguir el dinero, investigar las ganancias que sostienen estas redes y actuar sobre bienes conforme a la ley", agregó.