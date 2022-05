Un hombre murió dentro de su Tesla y su familia lo adjudica a que las manijas de las puertas no abrieron

Un médico, residente del condado de Broward, en Florida, se quedó atrapado dentro de su Tesla debido a un fallo en el vehículo. El 24 de febrero de 2019, Omar Awan salió a hacer unas compras, pero no regresó a su hogar. Un video grabado desde un celular mostró parte del choque en el que se vio involucrado mientras conducía su Tesla Model S, que perdió el control, patinó e impacto contra una palma. El auto terminó en llamas y las puertas no abrieron. Ahora, la familia del doctor planteó una demanda contra la empresa y argumentó que la muerte pudo haberse evitado.

Afirma que la muerte de su esposo después del accidente de Tesla podría haberse evitado

“Él solo tenía 48 años. Tenemos niños pequeños y estaba en la flor de su vida”, manifestó la viuda del médico, Liliana, a NBC 6 mientras trataba de evitar que se le salieran las lágrimas: “Nadie merece morir así (…) Él pudo haberse salvado. Él podría estar aquí con nosotros, con los niños”, dijo.

La situación fue angustiante incluso para las autoridades, los oficiales del Departamento de Policía dijeron que, aunque quisieron sacar al hombre del vehículo, las puertas no abrían y tampoco lograron romper las ventanas. El reporte de la oficina forense fue contundente: Awan murió como víctima de las quemaduras y la inhalación del humo tóxico, no por el impacto del auto.

Las secuelas del accidente con el Tesla Model S WPLG

El funcionamiento de las manijas del Tesla

El Model S es promocionado por Tesla como el más aerodinámico en la carretera. La familia de Awan plantea en su demanda que el vehículo del año 2016 estaba defectuoso y que el doctor no logró salir porque las manijas no funcionaron.

Normalmente, estas se abren solo cuando el auto está estacionado y se retraen al ras de la puerta cuando está en movimiento. Los rescatistas no pudieron abrir la puerta, aunque todos los Tesla tienen un mecanismo de emergencia que se abre en automático tras una colisión.

Los Tesla están diseñados para tener dos mecanismos de seguridad de respaldo para las manijas AUTOCAR.CO.UK AUTOCAR.CO.UK

Como respuesta a la demanda, los representantes de Tesla Motors Inc. dijeron en la corte que el auto cumplía con los estándares de la industria. Asimismo, rechazaron las acusaciones de la familia y alegaron que Awan tenía droga en su sistema o alcohol sobre el límite permitido, por lo que no pudo salir del vehículo.

En la investigación del choque, la policía determinó que el conductor sí iba a exceso de velocidad. En los informes, también se establece que Omar Awan sobrevivió al impacto y que, cuando llegaron los rescatistas a atender el incidente, se percataron de que no podía salir.

La causa de muerte de la víctima a bordo del Tesla Model S

El médico falleció momentos después por inhalar el humo y por las quemaduras. En su momento, el Departamento de Policía de South Florida le dijo a NBC que los elementos no pudieron romper los vidrios, aunque estaban capacitados, porque no encontraron la perilla de una puerta. También intentaron romper la ventana para sacar al sujeto, pero no tuvieron éxito porque las llamas eran demasiado fuertes.

Asimismo, en el documento presentado ante las autoridades de Florida, se dice que el Model S estaba defectuoso.

La esposa de la víctima añadió: “Estos autos futuristas tienen beneficios, pero igual riesgos muy altos y la muerte es uno de ellos”.

Aunque el accidente ocurrió en 2019, la demanda fue emitida hace unos días y continúa en proceso contra la empresa liderada por Elon Musk. Las investigaciones se abrieron de nuevo para asignar culpables. Además de este caso, Tesla está siendo investigado por varias muertes y percances con el piloto automático activado.