Un jurado de EE.UU. declara a Meta responsable en caso Cambridge Analytica

Un jurado de Nuevo México, Estados Unidos, determinó el viernes que Meta engañó a los usuarios de ese estado sobre sus protecciones de privacidad, en un caso vinculado al escándalo de Cambridge Analytica, informaron medios estadounidenses.

Cambridge Analytica era una consultora política que recopiló indebidamente datos personales de millones de usuarios de Facebook (propiedad de Meta) para publicidad política durante las elecciones estadounidenses de 2016 y el referéndum del Brexit.

Nuevo México es el único estado del país norteamericano que ha llevado este escándalo ante los tribunales.

Los miembros del jurado de Santa Fe consideraron que cada uno de los 2,1 millones de habitantes del estado había sido engañado, lo que equivale a otras tantas infracciones de la ley local de protección de los consumidores.

Ahora corresponde al juez fijar la multa, que puede alcanzar los 5.000 US$ por infracción, es decir, un máximo teórico de 10.500 millones de US$.