Un Messi galardonado vuelve de Asturias para extender la buena racha del Inter Miami

Tras recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en España, el astro argentino Lionel Messi regresa a Estados Unidos para liderar al Inter Miami en su visita de este sábado al New York Red Bulls por la MLS.

La Pulga ha tenido una semana atípica en plena recta final de la temporada regular de la liga norteamericana, pues el miércoles por la noche viajó a España para recibir el galardón y cruzará el Atlántico de regreso a pocas horas del cotejo.

El Diez llegará a tiempo al Sports Illustrated Stadium, en Nueva Jersey, para una cita crucial de las Garzas, que buscan prolongar la racha de tres victorias al hilo y afianzarse en la lucha por la ventaja de localía en los playoffs.

Triunfos ante DC United, New York City FC y Atlanta United ponen al Inter en inmejorable posición para asegurar el segundo lugar de la Conferencia Este y la tabla general, un objetivo primordial para obtener ventaja como local en las eliminatorias.

Antes de emprender viaje al Viejo Continente, Messi participó de una práctica abierta a los aficionados en el Nu Stadium, en Miami, en una de las dos sesiones de entrenamiento que tuvo el argentino durante la semana.

"Cuento con él"

"Obvio que cuento con él" para la jornada 32, dijo el entrenador Cristian "Kily" González sobre la disponibilidad de su capitán para el cotejo ante los neoyorquinos.

"Lo voy a tener en el partido y eso no me preocupa en lo absoluto", remarcó, en referencia a la primera de las cuatro fechas que restan para cerrar la temporada regular.

En plena lucha por la Bota de Oro de la MLS y el premio al Jugador Más Valioso (MVP), el campeón del mundo en Catar 2022 anotó cuatro de los nueve goles de Inter Miami en sus últimos tres compromisos.

Sus anotaciones fueron vitales para revivir a su equipo, que antes de la racha positiva encadenaba cinco partidos ligueros consecutivos sin ganar.

Los floridanos ya están clasificados a playoffs, aunque están muy lejos del líder Nashville SC, mientras que a Red Bull le urge una victoria para mantenerse en puestos de clasificación a repechaje.

New York tiene 36 puntos, los mismos que Toronto FC y uno más que Columbus Crew, que esperan un tropiezo del club dirigido por el legendario DT estadounidense Michael Bradley para seguir con vida.

"Es un juego muy importante y Miami es un gran equipo con grandes jugadores", afirmó Bradley. "Messi es el mejor jugador de la historia, pero cualquiera que piense que le vamos a dejar hacer lo que quiera está equivocado, no hay chance".

Julian Hall, recientemente elegido entre los mejores jugadores menores de 22 años de la MLS, es la principal figura de los Toros.

"Griezmann-manía"

El destino de Messi y compañía no es el único foco de interés en la recta final de la campaña regular de la liga norteamericana.

El francés Antoine Griezmann vive su mejor momento de la temporada con cuatro goles en los últimos tres juegos y ha llevado a Orlando City a puestos de clasificación directa a playoffs.

Los Leones enfrentan a New York City con un balance de dos derrotas en sus últimos diez partidos, un buen desempeño conseguido gracias a la compenetración del argentino Martín Ojeda y el canadiense Maxime Crépeau con el ex del Atlético de Madrid.

Con el argentino Nicolás Fernández Mercau como principal arma en el ataque, NYC buscará dar la sorpresa y alimentar sus posibilidades de clasificar a la postemporada.

En el cierre de la jornada, el domingo, el LAFC del astro surcoreano Son Heung-Min enfrentará al LA Galaxy del alemán Marco Reus en una nueva edición de El Tráfico, como se conoce al derbi de Los Ángeles.

Ambos equipos llegan necesitados de los tres puntos, los aurinegros para meterse entre los cuatro mejores del Oeste mientras que los galácticos aspiran a un puesto de clasificación directa y evitar la ronda de repechaje.