Un tribunal de apelaciones de EE.UU. frena las deportaciones a terceros países

Un tribunal federal de apelaciones de EE.UU. confirmó en parte el viernes un fallo de una instancia inferior que restringe una política del gobierno de Donald Trump de deportar a migrantes indocumentados a países que no son los suyos.

El panel de tres jueces señaló que las personas que enfrentan deportaciones a un "tercer país" deben recibir un aviso efectivo con la debida antelación sobre el lugar al que serán enviadas, para que puedan plantear preocupaciones sobre una posible persecución.

El Congreso ha establecido como política de EE.UU. no deportar a personas a países donde sus vidas correrían peligro o donde podrían ser sometidas a tortura.

"El derecho de una persona a impugnar su expulsión a un país basándose en el temor a la persecución en ese país significa poco si no recibe aviso previo del destino previsto para su expulsión y una oportunidad significativa para impugnar ese destino", escribió el juez Seth Aframe en nombre del panel unánime de este tribunal de apelaciones.

La política del Departamento de Seguridad Nacional (Dhs, por sus siglas en inglés) "negaría acceso a esa protección a una amplia franja de no ciudadanos que son enviados a terceros países sin aviso de su destino", señaló el juez.

Las deportaciones forman parte de la controvertida campaña de combate a la inmigración ilegal del presidente Donald Trump.

Centenares de migrantes hispanos han sido deportados a países africanos.

Se espera que el gobierno de Trump apele el caso ante la Corte Suprema, de mayoría conservadora.

Donald Trump hizo campaña para la presidencia prometiendo expulsar a millones de migrantes indocumentados de EE.UU. y ha tomado una serie de medidas destinadas a acelerar las deportaciones desde su regreso a la Casa Blanca.

El gobierno de Trump ha defendido las deportaciones a terceros países como necesarias, ya que los países de origen de algunas de las personas que están sujetas a expulsión a veces se niegan a aceptarlas.