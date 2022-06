Un veterano se reencontró con su amada 70 años después y descubrió algo revelador en uno de sus hijos

En una de esas historias que le devuelven a todos los deseos por creer en el amor, un hombre estadounidense recordó por qué nunca es tarde para buscar un reencuentro. De entre los miles de sucesos que se viralizan a diario, este tuvo un final feliz gracias a los usuarios y a una cadena de televisión que reunió a una pareja 70 años después de una separación forzada en medio de un conflicto bélico.

Duane Mann fue parte de ejército estadounidense durante la Guerra de Corea entre 1950 y 1953, asignado para manejar la carga naval prioritaria. En la estadía de los miembros de marina en Yosuka, Japón, Mann era encargado de armas y reparador de máquinas tragamonedas en el Club de Suboficiales de la Fuerza Aérea. En ese lugar, conoció y se enamoró de Peggy Yamaguchi, quien trabajaba en el guardarropa, porque sus tiempos libres coincidían y también su pasión por el baile: “Bailábamos muy bien juntos y entreteniamos a la gente que nos miraba”, relató el hombre.

El reencuentro entre una mujer japonesa y un veterano de guerra después 70 años

En menos de seis meses se enamoraron y planearon casarse, consideraron que tendrían el tiempo necesario antes de que él tuviera que volver a Estados Unidos en septiembre, pero se vio sorprendido cuando el gobierno decidió regresar a los miembros de la marina dos meses antes. La historia de amor se vio truncada con ese viaje que los separó, Duane se despidió de Peggy con la promesa de volver para casarse, sabiendo que ambos esperaban la llegada de un hijo: “Le dije que no se preocupara porque había ahorrado el dinero suficiente para buscarla tan pronto como pudiera”.

Sin embargo, las cosas no salieron como Duane esperaba y al volver a casa descubrió que los ahorros que pensaba utilizar para casarse con Peggy ya no existían, su papá los había gastado. Pero decidió buscar un empleo que le permitiera ahorrar de nuevo para no faltar a su promesa, la desilusión llegó cuando dejó de recibir cartas de su amada y creyó que lo había olvidado.

Más tarde, se enteró de que su madre había quemado las cartas que llegaron desde tan lejos para asegurarse de que su hijo no se casara con una mujer japonesa. Probablemente también con el corazón roto por no haber recibido respuesta a sus cartas, Peggy le escribió una última para contarle que había perdido al bebé y que había decidido casarse con otra persona. Una despedida que parecía definitiva.

Pasaron varias décadas antes de que Duane se animara a buscarla para explicarle que no la había abandonado. Todo sucedió en Facebook a partir de una publicación del 1 de mayo en la que él contaba esta historia junto a una fotografía de la joven Yamaguchi: “He pasado los últimos 70 años tratando de encontrar a Peggy, ¡lo peor es que debe pensar que la abandoné! Nunca he podido deshacerme de este pensamiento y he llegado a los 91 años y llevo un pesar en el corazón por lo que sucedió”. El veterano de guerra pidió ayuda para difundir la imagen, su última esperanza para encontrarla.

Esta es la foto que Duane Mann conservó de Peggy Yamaguchi y la que adjuntó en su publicación de Facebook pidiendo ayuda para encontrarla

Varios días después, Brian Mann, hijo de Duane, actualizó la historia con buenas noticias. Una investigadora de History Channel, Theresa Wong, ayudó a rastrear a Peggy a partir de notas periodísticas de 1956. Los hijos de ambas parejas colaboraron para que el reencuentro fuera posible y en transmisión para la televisora KETV NewsWatch 7.

La esperada reunión sucedió en Escanaba, Michigan. Duane al fin pudo contarle al amor de su vida por qué no había regresado por ella como había prometido: “Estoy aquí para decirte que no te abandoné en absoluto. Simplemente no pude encontrarte”. Además, descubrió que uno de los hijos de Peggy llevaba su nombre. Ambos rieron y conversaron durante horas sobre el romance que había surgido 70 años antes.