Una aerolínea estadounidense perdió la prótesis de su pierna y se negó a reembolsarlo

escuchar

Un hombre de Missouri vivió una de las peores experiencias de su vida luego de que el personal de la aerolínea con la que viajaba perdió su prótesis de pierna. El sujeto documentó el aparato, pero este nunca apareció por la banda transportadora. A pesar de que hizo el reclamo por todos los medios posibles, la compañía le respondió que no le reembolsaría el costo total de los miles de dólares que costaba su equipaje.

Michael Williams le contó su historia a Fox para exponer la odisea que atravesó desde aquel viaje que hizo de Indianápolis a Charlotte. Si bien no detalló cuál fue la fecha del vuelo, resaltó que lo más importante fue la pérdida de su prótesis. Tenía como destino final su hogar, en St. Louis, y lo único que esperaba era bajar de la aeronave, recoger su equipaje y retirarse del aeropuerto. Sin embargo, cuando desembarcó, se encontró con un escenario que lo devastó.

De acuerdo con su relato, había guardado su prótesis en la valija, a la que le colocó una etiqueta de “frágil” para que se la tratara con cuidado. “Se la di a la joven de American Airlines cuando me registraba. Luego llegué al aeropuerto de St. Louis, me llevaron escaleras abajo para recoger el equipaje, pero estaba sentado allí, a la espera de que saliera, y nunca apareció”, detalló.

El hombre se transporta en silla de ruedas y ahora tiene una prótesis que no le queda a la perfección Fox 2 Now

Enseguida, el pasajero presentó un reclamo ante la aerolínea, pero solo recibió US$600 de recompensa por los otros artículos perdidos de su valija. Respecto a la pierna ortopédica, la compañía contestó que no tenía las pruebas suficientes para comprobar su responsabilidad. Por lo tanto, la empresa alegó que no pagaría un solo dólar como indemnización.

Williams consideró que era una decisión injusta, dado que su aparato tenía un costo de US$26.000 y lo necesitaba para ir a cualquier lugar. “Lidiar con una prótesis de pierna no es tan fácil como la gente cree”, destacó el afectado. Siguió todos los procedimientos correspondientes a la pérdida o daños en el equipaje y nada le funcionó: “Cuando hablé con la joven que estaba a cargo del reclamo, me dijo que esto era para cubrir la ropa que había perdido. Yo estaba como, ‘Ok, bien, genial’. No puedes hacerle esto a alguien que está discapacitado”.

Esta es la prótesis que le perdieron en la aerolínea de EE.UU. Fox 2 Now

Emprendió acciones legales para recuperar su prótesis

El afectado inició un proceso legal con la finalidad de obtener un reembolso por su prótesis. Este incidente lo puso en una complicada situación, dado que cada pierna proteica es personalizada para el paciente, por lo que no sabe cómo conseguirá una igual. “Cuando encuentras la que funciona, esa es la que quieres conservar”, expresó para el mismo medio.

En consecuencia, tiene miedo de tomar un avión otra vez, dado que no quiere pasar por la misma experiencia: “Siento que si vuelvo a volar, ¿qué pasa si tengo que viajar con mi silla de ruedas y la pierden y luego me dicen ‘perdimos tu silla de ruedas eléctrica, pero bueno, no vamos a hacer nada al respecto’?”, se preguntó el hombre.

LA NACION