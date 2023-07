Es azafata y revela lo que nunca se debe tomar o comer en el avión: “No lo recomiendo”

escuchar

Para algunos, la comida que se ofrece durante los vuelos en avión forma parte de la experiencia de volar. Para otros, es un refrigerio más por el cual se paga y cuyas expectativas nos van más allá de un sándwich o a veces una comida caliente. Las asistentes de vuelo son las encargadas de distribuir estos alimentos, una vez que la nave ya alcanzó una altura en la cual se mantendrá estable. Recientemente, una azafata reveló qué es lo que no se debe consumir mientras se viaja.

Para sorpresa de muchos, gran parte de los asistentes de vuelo no beben agua durante las horas que están dentro del avión. Esto se debe a que desconocen qué tan limpias, o no, están las tuberías del avión. “La mayoría de los asistentes de vuelo no toman agua de la canilla, café o té”, sostuvo la azafata, según consignó The Huffington Post.

La mujer trabaja en una importante aerolínea de Estados Unidos, pero prefirió no dar más detalles al respecto. “Todo se reduce a la frecuencia con la que se limpian las tuberías”, expresó la azafata llamada Whytney.

Lo anterior se traduce en que, para la seguridad de los pasajeros, podrían preferir el agua embotellada, además de evitar los snacks salados, los cuales producen deshidratación. Uno de los obstáculos que se presentan si se elige esta opción, es que, por medidas de

La azafata habló de las comidas que pueden producir deshidratación pxfuel

seguridad, en la mayor parte de los aeropuertos se prohíbe que los viajeros aborden con líquidos en el equipaje de mano, y eso incluye botellas de agua.

Sin embargo, la azafata hizo la salvedad de que el problema de la calidad y limpieza del agua no era un inconveniente tan serio en Estados Unidos, como sí lo era en otros países, ya que una vez que los aviones aterrizaban y se preparaban para un nuevo despegue, la nave era cargada con combustible, agua y otros líquidos necesarios para la operación.

La asistente de vuelo recomendó tomar agua durante el vuelo Unsplash

Asimismo, aunque parezca un privilegio consumir alcohol a 10.000 metros de altura, Whytney recomendó no hacerlo y se refirió nuevamente a la deshidratación.

“El alcohol afecta negativamente a tu cuerpo cuando estás a gran altura”, dijo la mujer, en alusión a una condición conocida como hipoxia, que está relacionada con bajos niveles de oxígeno en los tejidos del cuerpo.

La azafata sugirió evitar las bebidas alcohólicas mientras se viaja en avión nioloxs - Shutterstock

Si bien el alcohol se sirve directamente de la botella en la que se ofrece, es necesario tomar en consideración el hielo que se agrega a la bebida, que está hecho con el agua de la canilla que los asistentes de vuelo tratan de evitar a toda costa.

Lo mismo ocurre con la pasta y las sopas, tienen un alto contenido de sodio, por lo que a lo largo de las horas producirán deshidratación y sed en los pasajeros que las consuman.

En ese mismo orden y de acuerdo con el medio estadounidense, otros asistentes de vuelo sugirieron que era recomendable evitar las carnes. “Los hornos no son tan grandes y no cabe mucha comida”, dijo un asistente de vuelo de Delta Air Lines llamado Dennis, para quien se usó un seudónimo con el objetivo de evitar posibles repercusiones con la aerolínea, y sostuvo que muchas veces la comida era recalentada.

LA NACION