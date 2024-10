“Una caja sorpresa”: es latina, vive en EE.UU. y reveló el truco para conseguir la comida de días por apenas US$6 con una app

Una joven latina publicó recientemente un video de TikTok que se viralizó donde detalla cómo conseguir muy buena comida, en grandes cantidades, por un valor más que asequible. El registro fue rápidamente valorado entre los muchos contenidos que generan hispanos con el objetivo de ayudar a otras personas que enfrentan desafíos económicos en un contexto de inflación en Estados Unidos.

La usuaria relató su experiencia con la app To Good To Go, una aplicación en la que, según detalló, se pueden encontrar muchísimos restaurantes que por un precio único ofrecen una caja de comida “sorpresa” con aquellas preparaciones que no han vendido y tendrán que tirar porque no se pueden vender al día siguiente.

“La comida es muy buena y aparte ayuda a que no desperdiciemos tanta comida”, explicó en el video donde también contó que ya utilizó la app muchas veces y que en una de sus últimas compras por solo US$6 consiguió comida para días: “la caja trajo tres pizzas, 8 burritos y más”, relató, invitando a que todas las personas que se vayan a vivir a Estados Unidos la tomen en cuenta.

Las cajas sorpresa de To Good To Go

Too Good To Go se fundó en 2015 en Copenhague para luchar contra el desperdicio de alimentos. Desde su web se presentan como “una empresa de impacto social con certificado B Corp, con la misión de inspirar y empoderar a todos para luchar juntos contra el desperdicio de alimentos”.

Para hacerlo conecta a los usuarios con tiendas de comestibles, restaurantes, panaderías, lugares de sushi, heladerías, cafés, y más para que los excedentes de comida no se desperdicien. Actualmente, la compañía posee 95 millones de usuarios registrados y 155.000 establecimientos adheridos activos en 18 países de Europa y Norteamérica.

Cómo se usa

El mecanismo para acceder a las cajas sorpresa es muy simple. En primer lugar, las personas se deben descargar la app, que está disponible en Google Play y App Store.

Al ingresar, el buscador mostrará las ofertas disponibles en la zona de residencia. Luego solo se debe elegir, reservar la comida y pagar a través de la app. Finalmente, se debe retirar la comida en la tienda seleccionada.

“El contenido de cada Bolsa Sorpresa comprada a través de la aplicación Too Good To Go varía y los usuarios pueden esperar obtener una variedad de productos, siempre a 1/3 del valor minorista”, explican desde la empresa.

También señalan que en función de la tienda que se escoja se pueden conseguir “productos frescos o artículos de despensa hasta alimentos listos para comer como sabrosas porciones de pizza, pintas de helado o productos horneados”.

La app "Too Good to Go" es una de las que permite comprar sobras de alimentos a precios muy accesibles

Dónde funciona “Too Good To Go” en Estados Unidos

En Estados Unidos las operaciones de la app comenzaron en el año 2020 y hasta hoy no ha dejado de sumar adeptos. Ofrece sus servicios en Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Washington, Filadelfia, Boston, Austin, Seattle, Miami, Portland, Providence, Dallas, Houston, San Diego, Sacramento, Atlanta, Minneapolis, San Antonio, Tampa, Orlando, Denver y Phoenix, aunque como aclaran, siempre es preciso chequear porque constantemente se suman nuevas localizaciones.

“En una realidad en la que los precios de los alimentos son un gran desafío para las personas, Too Good To Go ofrece una alternativa significativa y sostenible para obtener alimentos deliciosos a precios accesibles, al tiempo que se ralentiza el calentamiento global mediante la reducción del desperdicio de alimentos, que representa el 10 % de todas las emisiones de Gases Efecto Invernadero a nivel mundial”, expresó en un comunicado Chris MacAulay, Director General de Too Good To Go US.

Como detalló la usuaria de TikTok, Too Good To Go es una excelente opción que facilita que las compañías alimentarias reubiquen sus excedentes y las personas compren productos asequibles y colaboren con la reducción del desperdicio de alimentos.

