Una candidata irrumpe en la carrera para la ONU: quién es la diplomática emiratí Lana Nusseibeh

WASHINGTON.– Luego de que el viernes pasado los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho a veto mostraran sus cartas en la sexta ronda del proceso para definir la sucesión de António Guterres como secretario general de la ONU, tal como se esperaba una nueva candidata decidió sumarse a una carrera que sigue abierta, y que tiene entre sus principales postulantes al diplomático argentino Rafael Grossi.

Los Emiratos Árabes Unidos postularon formalmente este miércoles a la diplomática Lana Zaki Nusseibeh, viceministra de Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 48 años, mediante una carta dirigida al Consejo y a la Asamblea General del organismo, con sede en Nueva York.

Lana Zaki Nusseibeh, viceministra de Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, es la nueva candidata para la elección que definirá al secretario general de las Naciones Unidas Anadolu - Anadolu

Su eventual postulación había tomado fuerza el viernes pasado, luego de que en la sexta ronda indicativa de los 15 miembros del Consejo, entre ellos los cinco con derecho a veto (Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Gran Bretaña, el denominado P5), los tres principales candidatos al cargo recibieron dos vetos cada uno.

La última votación fue liderada por escaso margen por la exvicepresidenta costarricense Rebeca Grynspan, con nueve apoyos y cinco rechazos, seguida por la excanciller guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett y Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), ambos con ocho respaldos y seis votos en contra. Todos tuvieron además un “no opinión”. El resultado dejó en evidencia la falta de acuerdo entre las potencias y que la elección continúa trabada.

Diplomáticos de la ONU habían anticipado que varias figuras diplomáticas de alto nivel, así como líderes de escala nacional, consideraban seriamente entrar en la contienda para encontrar al sucesor de Guterres, cuyo mandato termina a fin de año.

El diplomático argentino Rafael Grossi, candidato a secretario general de la ONU. MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Emiratos Árabes Unidos es un aliado estratégico y de defensa clave de Estados Unidos en Medio Oriente, en momentos en que la región sigue convulsionada por la guerra con Irán que estalló el 28 de febrero pasado.

Postulación

En la carta de postulación, el presidente emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed al-Nahayan, destacó la “amplia experiencia” de Nusseibeh en las Naciones Unidas -fue representante permanente de su país entre 2013 y 2024-, su “criterio para abordar los desafíos internacionales actuales” y “su trayectoria de trabajo constructivo”.

En un diálogo con la agencia Reuters, Nusseibeh señaló que buscaría restaurar el papel de la ONU como instancia diplomática para la resolución de conflictos, en un momento marcado por una multiplicación de crisis a nivel global.

Durante el periodo que se desempeñó en el organismo multilateral, Nusseibeh ocupó el cargo de vicepresidenta de la Asamblea General y presidenta de la Junta Ejecutiva de ONU Mujeres. Además, copresidió los procesos de revitalización de la Asamblea General y de reforma del Consejo, y ejerció en dos ocasiones su presidencia durante el mandato de su país en el periodo 2022-2023.

“Durante más de una década, esta diplomática de gran destreza expuso las políticas de los Emiratos Árabes Unidos y defendió su trayectoria, en un periodo en el que el país adoptó un papel cada vez más asertivo en los asuntos mundiales, tanto como inversor como actor geopolítico”, señaló en un artículo el Financial Times.

“Su país mantiene una estrecha relación con la administración de Donald Trump. Sin embargo, Nusseibeh podría enfrentarse a un desafío considerable a la hora de desvincularse de la polémica en torno a las intervenciones de los Emiratos Árabes Unidos en su región y más allá, como en Sudán”, añadió el diario británico.

Aún no se reveló cuándo será la séptima votación, mientras los miembros del Consejo negocian si llevarla a cabo este viernes o en una fecha posterior.

La candidata a la secretaría general de la ONU Rebeca Grynspan, en Ginebra. CYRIL ZINGARO - EFE

Hasta ahora, las cinco primeras rondas se habían hecho con papeletas idénticas de los 15 miembros del Consejo, lo que permitió medir el nivel general de apoyos y rechazos a los candidatos, pero sin revelar si los votos negativos provenían de alguno de los cinco miembros del P5.

En la sexta, estos últimos usaron papeletas rojas, mientras que los representantes de los diez miembros no permanentes emplearon blancas. Todas son anónimas.

Para imponerse en la ronda final, un candidato necesita reunir al menos nueve votos en el Consejo y evitar el veto de cualquier miembro del P5. Tras ese respaldo, los 193 Estados miembros de la Asamblea General suelen ratificar al aspirante recomendado.

Más relegados en la votación del viernes habían quedado el expresidente senegalés Macky Sall, quien luego decidió retirarse de la contienda; el político ugandés Olara Otunnu, y las diplomáticas ecuatorianas María Fernanda Espinosa e Ivonne Baki. Tras la tercera ronda, la exmandataria chilena Michelle ‌Bachelet había desistido de su candidatura.

Las tensiones geopolíticas entre los miembros del P5 en diversos asuntos globales, como la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto en Medio Oriente y el plan nuclear iraní, han dificultado el proceso de elección para encontrar al sucesor de Guterres, y provocaron que ésta sea una de las carreras más inciertas en la historia de los 81 años del organismo.

Según la tradición geográfica de alternancia entre continentes, el puesto debería recaer en alguno de los candidatos de América Latina luego de 36 años, tras el mandato del peruano Javier Pérez de Cuéllar (1982-1991), mientras que hay diversos sectores -y también miembros del Consejo- que presionan para que, por primera vez, una mujer asuma como secretaria general de la ONU.