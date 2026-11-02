Una captura salvadora en cuarta y gol sella la remontada de Denver 28-24 ante Kansas City

DENVER (AP) — Malcolm Roach capturó a Patrick Mahomes en cuarta y gol en la última jugada el domingo, preservando la victoria de Denver por 28-24, tras remontar ante los Chiefs de Kansas City, que impulsó a los Broncos al primer lugar de la AFC Oeste.

Los Broncos (6-2) perdían 24-13 en el tercer cuarto, pero Bo Nix lanzó un pase de touchdown de dos yardas al ala cerrada Nate Adkins y encontró a Jaylen Waddle para la conversión de 2 puntos, para acercar a Denver a 24-21.

Después de que el pateador de Kansas City, Harrison Butker, que venía batallando, falló al patear desviado a la derecha un intento de gol de campo de 54 yardas bajo una lluvia constante —una jugada después de que Alex Singleton capturara a Mahomes para una pérdida de 6 yardas—, a los Broncos les bastaron dos jugadas y 35 segundos para tomar la ventaja.

Nix conectó con el corredor novato Jonah Coleman para una ganancia de 51 yardas y Coleman anotó desde la yarda 5 en la siguiente jugada, poniendo a Denver arriba 28-24, pero dejando a Mahomes 1 minuto, 56 segundos.

Una recepción de 32 yardas de Travis Kelce y varias carreras grandes de Kenneth Walker III ayudaron a los Chiefs (5-2) a meterse dentro de la yarda 5 de Denver con menos de un minuto por jugar.

La carrera de 3 yardas de Walker en primera y gol dejó el balón en la yarda 1. Mahomes lanzó incompleto en segunda oportunidad, Walker fue detenido en tercera y, en cuarta oportunidad, Mahomes fue capturado.

Los Broncos se fueron con tres y fuera en sus tres series ofensivas del tercer cuarto, pero Nix condujo series de touchdown en ambas posesiones de Denver en el cuarto periodo.

Nix terminó 20 de 32 para 222 yardas, con dos touchdowns y sin intercepciones. Mahomes completó 30 de 41 para 321 yardas, tres touchdowns y sin intercepciones, después de batallar la semana pasada en una derrota ante Seattle, pero los Chiefs sufrieron su segunda caída consecutiva.

Walker corrió para 69 yardas en 21 acarreos. ___

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