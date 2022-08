Una conocida modelo se llevó la propina que su novio le había dejado al mozo y la destruyeron en redes

“Con la clase se nace, no se hace”, decía la contundente frase con la que los usuarios de redes sociales criticaron a Kimberly Flores luego de que se supiera que la modelo se llevó la propina que su esposo, Edwin Luna, había dejado en un restaurante. Fue a través de un video en TikTok que se viralizó la acción que desató las críticas en contra de la modelo. La filmaron y después la expusieron en una grabación que ya recorre todas las plataformas digitales.

Sin mucho contexto, el clip se publicó en la cuenta @fan.account172. En él, se observó el momento en que Kimberly tomó algunos billetes de la mesa y se los llevó hacia el vehículo, después llegó con su esposo y le preguntó: “¿Dejaste toda esa propina?”, a lo que el vocalista de la banda La Trakalosa de Monterrey le respondió: “Sí, es el 10 por ciento”.

Hay que recalcar que en la mayoría de los establecimientos suele darse entre el 10 y 15% de propina. Si bien no es una tarifa obligatoria, los comensales lo hacen como una manera de agradecimiento al servicio que se les brindó. En este caso, los billetes dejaron en evidencia que la cuenta del famoso y sus acompañantes había sido un poco elevada, razón por la que decidió dejar ese monto.

Kimberly Flores se llevó la propina que Edwin Luna dejó en un restaurante y se volvió viral

A la guatemalteca no le gustó la idea, o al menos eso consideraron los usuarios después de ver el video. Al percatarse de lo que sucedía, Flores abrazó a su marido al mismo tiempo que pronunció: “Ah, yo me lo traje. Dejó la propina y dije: ‘todo eso de propina. Qué lindo, qué dadivoso”. Por su parte, él solo volteó hacia la cámara que los grababa e hizo una expresión de incomodidad.

Esta fue la reacción de Edwin Luna luego de que Kimberly Flores se llevara la propina @fan.account172/TikTok

Después, Kimberly se sintió apenada y le pidió a una de sus acompañantes que regresara el dinero a la mesa. Aun así, los tiktokeros acabaron con ella en los comentarios y no tuvieron filtros. “Ella no creyó que la estaban grabando”, “Es corriente hasta el tope”, “Entonces, ¿piensa que él fue muy dulce al dejar una gran propina, pero ella la tomó?”, “No es su dinero... él se ve avergonzado”, “Qué valor, si supiera lo que ganan los meseros como se ve el corazón que tiene ella”, “Mejor no salgo a comer si no tengo para la propina”.

Por otro lado, algunas personas notaron un detalle que quisieron evidenciar: “Y realmente no dejó lo que él ya había dejado, se mira que puso una parte (del dinero) debajo del celular y solo le dio un poco a la muchacha para que lo regresara”, “Corrígeme si me equivoco ¿puso ella los primeros billetes que agarró entre la mascarilla y el teléfono?”.

Finalmente, unos más despotricaron contra la modelo, tanto por llevarse el dinero como por incomodar a Edwin y luego por enviar a su amiga a regresar los billetes. “Cómo va a enviar a la otra chica para que lo devuelva”, “Los ojos de Edwin lo dicen todo”, “Cómo no tuvo el valor de regresarlo así como lo agarro”, sentenciaron en TikTok.