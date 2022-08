La indescifrable prenda de jean de Shein que es furor y causa dilema: “Qué cosa más horrorosa”

La tienda de ropa china Shein se vio envuelta en una polémica en redes sociales tras lanzar al mercado una prenda bastante fuera de lo común. Y no es para menos el revuelo, ya que, aunque se anuncia como un short, es muy corta y deja al descubierto mucho más que las piernas, por lo que más que pantalones cortos pareciera un bikini de jean o mezclilla.

Los “pantalones cortos de botín ribete sin dobladillo mezclilla” del Eilly Bazar, como se anuncian a través de la tienda oficial de Shein, tienen un costo de 17,35 dólares. Están hechos de tela de jan y se pueden adquirir en dos colores disponibles: azul y negro. Además, las tallas van desde la extrachica hasta la grande.

Eilly Bazar, la marca diseñadora detrás de esta controversial prenda, se define a sí misma como una empresa con los estilos más actuales y en tendencia para mujeres jóvenes, “que se esfuerza por ofrecer los productos más exclusivos a los mejores precios, permitiendo que cada mujer disfrute de su experiencia de compra online”, según se lee en el sitio de la tienda china.

Como era de esperarse, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y hubo todo tipo de opiniones. Por ejemplo, una usuaria de Twitter (@La_alquimista_de_palabras) publicó: “No es broma. Si consiguen vender tan solo uno, me quito el sombrero. Sacia tu hambre de moda. ¿Cómo? Si ya te lo has comido todo (...) Pantalones cortos. Mejor, solo cortos”.

Otros comentarios que se pueden encontrar respecto a esta prenda son: “Cosa más horrorosa, por Dios, ¿en serio existe semejante esperpento?”; “La famosa jeantaleta”; “Cistitis segura”; “Aún hay más locuras”. También hay personas que bromean con la situación: “¿Pantalones cortos o pantaletas largas? He ahí el dilema” y “¿Vale para hombre?”, fueron tan solo algunas de las reacciones.

Mientras tanto, en TikTok la usuaria @cami.espinoza.contreras publicó un video en el que utiliza un audio viral de la plataforma con el que evidencia su sorpresa al navegar por Instagram y encontrarse con una publicación de Shein en la que se anuncia el controversial short.

Una joven compartió la extraña prenda que se encontró entre las sugerencias de Shein

El dilema por los pantalones cortos de Shein

En la tienda online de Shein se pueden comprar distintas prendas similares o iguales a estos pantalones cortos. Por ejemplo, si alguien siente que con el modelo anterior no enseña suficiente piel, se anuncian como novedad los shorts en mezclilla cintura baja con abertura ribete crudo. Tienen un precio de 15,34 dólares y están disponibles en tallas, chica, mediana y grande.

Shein vende pantalones cortos que fueron calificados como extremadamente pequeños por algunas usuarias Shein

También se pueden encontrar los shorts de jean cintura baja con malla en contraste ribete crudo, los cuales son todavía más descubiertos al contar con una red de color negra a los costados. Esta prenda tiene un costo de 19,07 dólares y únicamente cuentan con tallas desde la chica hasta la grande.

Shein vende pantalones cortos que fueron calificados como extremadamente pequeños por algunas usuarias Shein

Así como este tipo de prendas, hay muchas más en el sitio web oficial de la marca. Y hay que decir que, a pesar de la sorpresa y las bromas, algunas ya cuentan con reseñas de clientas que dicen estar muy satisfechas con el producto recibido y lo recomiendan ampliamente.