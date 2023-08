escuchar

Luego de terminar la secundaria, Ron DeSantis fue a Yale entre 1997 y 2001, donde obtuvo una licenciatura en Historia. Durante su paso por esa universidad, el ahora gobernador de Florida se unió a St. Elmo, una de las sociedades secretas de la escuela y que data de fines del siglo XVII.

Semanalmente, DeSantis y los miembros de la sociedad se reunían en una casa cerca del campus en New Haven, Connecticut, donde cada uno hablaba sobre sus antecedentes, un ritual que podía llevar horas. En el caso del republicano, este se enfocó en contar su historia de vida, basada en que creció en el seno de una familia de clase trabajadora y que logró conseguir un lugar en las mejores universidades del país gracias a que fue un excelente jugador de béisbol.

Universidad de Yale Shutterstock

Sin embargo, no todos los miembros de St. Elmo recuerdan a DeSantis por el béisbol o por el esmero de su familia. Cristina Sosa Noriega, integrante de la sociedad, le contó a The New York Times que cuando ella contó su vida como una hispana que se crio en San Antonio, Texas, “DeSantis puso los ojos en blanco”. De acuerdo con la publicación, otros dos miembros corroboraron los gestos del republicano en ese momento.

“Parecía aburrido y desinteresado”, dijo Sosa Noriega al diario y añadió: “Era como si no valiera la pena escucharme. Tuve la sensación de que él asumió que no merecía estar allí”. Por su parte, un portavoz del gobernador negó lo ocurrido y le dijo al medio que era “francamente absurdo” que cualquier persona recordara un detalle así de algo que pasó hace décadas.

El aspirante presidencial republicano Ron DeSantis apunta durante un acto de campaña, el lunes 31 de julio de 2023, en Rochester, Nueva Hampshire (AP Foto/Charles Krupa) Charles Krupa - AP

Años después de estudiar en universidades de prestigio nacional y mundial como Yale y también Harvard, DeSantis criticó aquellas experiencias académicas. En su libro, The Courage to Be Free, el político describió los dos campus como lugares basados en la ideología liberal y alejados de los puntos de vista de la gente común. “En retrospectiva, Yale me permitió ver el futuro. Simplemente, me tomó 20 años darme cuenta”, escribió en el texto publicado este año.

Desde que DeSantis asumió como gobernador de Florida en 2019, ha sido uno de los promotores principales de un paquete de leyes conservadoras que han afectado a millones en el estado. Desde la prohibición de la enseñanza sobre educación sexual y orientación de género, restringir cómo se puede impartir la raza en las escuelas e incluso la prohibición para abortar a partir de las seis semanas.

El nuevo libro del gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, "The Courage To Be Free", se pone a la venta en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan en Simi Valley, California, el domingo 5 de marzo de 2023. Damian Dovarganes - AP

Ahora, como precandidato a las primarias del Partido Republicano que se celebrarán el año que viene, DeSantis competirá con al menos siete candidatos que aspirarán a convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos. Por el momento, su contrincante más sólido es Donald Trump, quien alguna vez fue su mentor y que ahora se enfrenta a múltiples investigaciones judiciales, aunque cuenta con una base sólida de seguidores.

Además del expresidente, son rivales la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, el empresario Vivek Ramaswamy, el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson, el presentador de radio Larry Elder y el senador por Carolina del Sur Tim Scott.

LA NACION